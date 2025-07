La cultura popular, pilar de la Festa Major de Viladecavalls

La Festa Major de Viladecavalls se celebrarà el 13 de juliol amb dues propostes emblemàtiques: la cercavila i el correfoc que concentraran la simbologia més festiva.

Pel que fa a la cercavila de cultura popular i tradicional, organitzada per la Colla Gegantera de Viladecavalls i amb el suport de l’Ajuntament, començarà a les 18 hores des de la plaça de l’Església. Hi participaran les colles locals: la Colla Gegantera de Viladecavalls, Gralles de Viladecavalls, els Petits Dracs, la Colla Bastonera de l’Associació Bastim, el Trumbot del Casal Familiar, el Llapis i el gegantó Rei Polanco de l’AFA Escola Rosella, l’AFA Roc Blanc, el Cabut de l’AV Carenes de Can Turu, els gegants de l’AV la Planassa, el capgròs Ramona Porta dels Amics de Sant Miquel de Toudell, els Estels Cantaires, les Carotes de l’Associació Batim i Batukem de l’AFA de l’Escola de Música.

També hi participaran colles convidades com els Geganters de Terrassa, el Bitxo del Torrent Mitger, la Colla Falcons de Capellades, la gegantona Laia i en Ger de Martorell, entre altres.

A les 23 hores, des del mateix punt de sortida, s’iniciarà el correfoc i espectacle de foc, a càrrec dels Diables de Terrassa i la colla convidada Foks de l’Avern, amb la participació de diablesses i diables de la Verneda i la Pau. El recorregut passarà pels carrers Major, Antoni Soler i Hospital, Nou, Dalt, Francesc Macià i Lluís Companys, fins a arribar de nou a la plaça de la Masia.