Moda Re- obre una nova botiga a Rubí

Moda re-, la cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre impulsada per Càritas, ha obert un nou establiment solidari de roba de segona mà al carrer de Lluís Ribas número 6 de Rubí. Amb aquesta botiga s’aposta per la moda ètica i sostenible a més d’afavorir la inserció de persones vulnerables.

El bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, va presidir l’acte en el qual va transmetre la il·lusió i esforç de l’empresa d’inserció social de Càritas APASOMI en impulsar nous projectes i línies de treball per tal d’oferir noves oportunitats a persones en risc d’exclusió. Cristau també va beneir el local per tal que sigui fruit de bones noves per a les persones més vulnerables.

Maria del Carmen Pastor, tècnica d’inserció de l’empresa d’Inserció Laboral APASOMI, va remarcar la importància d’aquesta nova línia de treball que “a més de respondre a necessitats d’inserció laboral de les persones acompanyades per Càritas Diocesana de Terrassa, incideix en la sensibilització de la societat en general sobre l’economia circular i la cura del planeta”.

A la nova botiga de Moda re- de Rubí el públic podrà accedir a la compra de roba i complements als quals es dona una segona vida. Els punts de venda de Moda re- obeeixen a un model innovador de botiga-escola, on personal d’inserció adquireix coneixements i destreses de gestió comercial i atenció al públic guiats per un equip de professionals especialitzats en el sector.