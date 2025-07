Mor August Sáenz Bernat, president del Consorci Sanitari de Terrassa

Aquest dimarts, 15 de juliol, ha mort el president del Consorci Sanitari de Terrassa, August Sáenz Bernat, als 84 anys.

Nascut a Terrassa l’any 1941, va iniciar els seus estudis de Medicina a la Universitat de Barcelona, on es va especialitzar en Hematologia i Pediatria. Tot i aquesta doble formació, va ser en el camp de la pediatria on va desplegar la seva vocació amb més intensitat. Durant quinze anys va exercir a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona, abans de tornar a la seva ciutat natal per a continuar la seva tasca al servei de la salut infantil.

L’any 1981 es va incorporar a l’Hospital Sant Llàtzer i, posteriorment, amb l’obertura de l’Hospital Universitari de Terrassa el 1989, Sáenz va assumir responsabilitats de gran rellevància liderant el Servei de Pediatria i exercint com a Cap d’Estudis. La seva dedicació es va mantenir fins a la seva jubilació, el setembre de 2006, deixant un llegat de rigor, humanitat i excel·lència professional.

Lluny de desvincular-se del món sanitari, Sáenz va tornar a implicar-se activament en la gestió pública assumint la presidència del CST entre 2021 i 2025. Aquesta etapa va ser una mostra més del seu compromís incondicional amb la sanitat pública i amb la institució que tant estimava. Ferm defensor que els càrrecs de responsabilitat han de recaure en professionals del sector, va aportar una mirada experta i propera, basada en el coneixement del funcionament intern de l’hospital i amb una empatia sincera amb els equips de treball.

Des del CST, anunciaven la seva pèrdua així: "amb molta tristesa acomiadem el Dr. August Sàenz Bernat, una figura clau en la història recent de la sanitat pública a Terrassa. La seva trajectòria, marcada pel compromís, la vocació i una visió clara de servei, ha deixat una empremta profunda tant en l’àmbit mèdic com en el personal de tots aquells que el van conèixer.

La seva forma d’entendre la medicina, centrada en les persones i en la millora contínua, va marcar una manera de fer que avui encara perdura. El seu lideratge serè, la seva capacitat de diàleg i la seva visió estratègica van contribuir decisivament a consolidar una sanitat de qualitat, accessible i humana.

El Consell de Govern, l’equip directiu i companys i companyes del Consorci Sanitari de Terrassa expressen el més sentit condol i s'uneixen al sentiment de familiars i amics per la trista notícia".