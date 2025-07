Remodelaran la plaça de Pearson, a Rubí

L’Ajuntament de Rubí ha presentat el projecte de remodelació de la plaça de Pearson, un dels espais més emblemàtics i carregats d’història de la ciutat. L’actuació busca compatibilitzar la preservació del patrimoni i la memòria col·lectiva amb una transformació que permeti adequar la plaça als usos actuals i futurs.

La proposta de remodelació manté el caràcter de jardí clàssic de la plaça, estructurant-la en tres franges concèntriques: un nucli central enjardinat, que respecta el jardí clàssic històric construït a principis dels anys 30; una franja intermèdia, que funcionarà com un espai polivalent per a activitats amb un paviment permeable; i una perimetral amb prioritat per a vianants, que acostarà la plaça a la casa Balmes, la casa Imbert i les cases Lluís Muncunill, eliminant el carril de circulació que hi ha davant d’aquestes últimes (entre el carrer del General Prim i el carrer d'Abat Escarré).

Per fer front al cost d’una part d’aquesta actuació, que compta amb un pressupost de prop de 3 milions d’euros, s’ha sol·licitat una subvenció de 789.900 euros del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).

El projecte, que compta amb l’acord d’una majoria d’esquerres, és previst que s’aprovi inicialment al Ple del mes de setembre. L’aprovació definitiva es podria produir al Ple d’octubre i a partir d’aquí s’iniciaria la licitació de les obres, que tenen una durada estimada d’entre 12 i 15 mesos.