Sant Cugat esborra del padró més de 4.000 persones

L’Ajuntament de Sant Cugat ha eliminat del padró més de 4.000 persones que, segons el govern actual de Junts per Catalunya, ja no viuen al municipi. El tinent d’alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha justificat aquesta neteja afirmant que “algú no havia fet els deures” durant l’anterior mandat. Segons Puigneró, en els darrers anys sota el govern tripartit d’ERC, PSC i la CUP, pràcticament no es van fer baixes de residents, amb només cinc l’any 2020, dues el 2021 i set el 2023.

Puigneró acusa la CUP, que gestionava el padró i serveis socials, d’haver permès un descontrol que no reflectia la realitat demogràfica. En contrast, l’actual executiu ha detectat irregularitats en persones que continuaven empadronades tot i no viure-hi, i que fins i tot rebien ajuts socials. El resultat: 3.500 baixes ja tramitades i 700 més en curs, afectant un 4% de la població de Sant Cugat. Del total de persones afectades, 1.000 són espanyoles, 1.000 comunitàries i 2.000 extracomunitàries, principalment del Magrib i Sud-amèrica.

La CUP, per la seva banda, rebutja les acusacions i assegura que Junts fa un ús partidista del padró. El portaveu Marco Simarro denuncia que no s’ha aportat cap document al ple que avali aquestes dades i recorda que, durant la pandèmia, la prioritat era la protecció social, no les baixes administratives. També lamenta que s’utilitzi el cas per desacreditar la seva gestió.