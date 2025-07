La fauna forestal del parc natural de Sant Llorenç, en temps real

Els amants de la natura tenen ara una nova finestra oberta a la vida salvatge del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. En col·laboració amb el projecte Miranatura, el parc ha posat en marxa una emissió en directe a través del seu canal de YouTube, on es pot observar la fauna forestal que acudeix a beure en un punt d’aigua artificial que han anomenat “basseta del cabirol”.

La càmera de seguiment s’emet en directe cada dia des de les 20 hores fins a les 8 hores, coincidint amb les hores d’activitat de moltes espècies. A més, el canal penja els vídeos enregistrats amb les vistes dels animals, cosa que permet veure’ls també en diferit.

Situada en una zona del parc amb escassetat de punts d’aigua permanent, aquesta basseta s’ha convertit en un punt de trobada vital per a la fauna local. L’abeurador, a més de proporcionar aigua per beure, és aprofitat pels ocells per banyar-se, fet que incrementa la diversitat d’espècies que s’hi poden observar. Així doncs, aquesta càmera permet donar a conèixer la biodiversitat pròpia d’alzinars mediterranis de muntanya mitjana.

Fa un parell de setmanes, un cadell de guineu va avariar la càmera jugant-hi i es va haver de reinstal·lar. El vídeo es va publicar al mateix canal de YouTube.

No és la primera vegada que el canal emet continguts singulars. Durant la temporada de nidificació del falcó pelegrí, es va poder seguir el directe nocturn del niu.