Sant Cugat aprova un nou Pla de Joventut

El ple municipal de Sant Cugat ha donat llum verda al nou Pla Local de Joventut 2025-30, una eina estratègica que marcarà les polítiques juvenils de la ciutat durant els pròxims cinc anys.

El pla, que ha rebut el suport de tots els grups municipals excepte PP i Vox, s’adreça a joves d’entre 12 i 29 anys i inclou una seixantena d’accions organitzades en cinc grans eixos: benestar i qualitat de vida, independència juvenil, equitat i inclusió social, participació i protagonisme jove, i un eix transversal amb una visió integral i comunitària.

El document és fruit d’un ampli procés participatiu que ha comptat amb la implicació de més d’un miler de joves a través d’enquestes i sessions de treball. Aquest procés ha permès detectar reptes com la salut mental, l’accés a l’habitatge i al treball, les desigualtats socials o la necessitat de millorar els canals de comunicació amb el jovent.

Entre les accions destacades hi ha el foment del benestar emocional, espais de suport a l’emancipació, mesures per afavorir la igualtat d’oportunitats i mecanismes per fer sentir la veu jove en les decisions municipals. El 61% de les accions del pla són de nova creació i el 39% consoliden projectes existents.

Esther Madrona, regidora de Joventut, ha valorat molt positivament l’aprovació del pla: “Aquest pla reconeix la joventut com una etapa clau de la vida i una prioritat per a les polítiques públiques. És un pla realista i ambiciós, construït de la mà del jovent de Sant Cugat, que ens marca el camí per donar resposta a les seves necessitats reals i potenciar les seves capacitats, tot reconeixent el seu dret a desenvolupar una vida plena i digna al lloc on han crescut”.