Torna el Festival de Blues de Rubí

Rubí es prepara per acollir una nova edició de l’emblemàtic Festival de Blues, que enguany arriba a la dotzena edició. La cita per als amants de la música en directe tindrà lloc els dies 13, 14 i 15 de juny a diversos llocs de la ciutat. Amb un cartell de luxe, Rubí es transformarà un cop més en un gran escenari dedicat al blues, amb concerts carregats de caràcter i una acurada selecció d’artistes.

L’escenari principal del festival tornarà a ser l’Amfiteatre del Castell. L’obertura del festival tindrà lloc el divendres 13 de juny a les 20.30 hores amb l’actuació de Greg Izor, reconegut harmonicista i cantant nord-americà. Al llarg del cap de setmana, passaran per l’escenari altres noms de l’escena blues com Rambalaya o Sweet Marta & The Blues Shakers.

També hi haurà l’actuació de Koko-Jean & The Tonics, el projecte liderat Jean Davis, en companyia del guitarrista Dani Baraldés, l’harmonista Víctor Puertas i el bateria Marc Benaiges. Junts formen un combo amb unes aptituds excepcionals.

El festival acabarà diumenge 15 a les 20.30 hores amb el concert de Crystal Thomas, guanyadora del premi Living Blues i reconeguda com la Millor Cantant de Blues del 2020. Thomas recull la tradició dels artistes reconsagrats de la història del gènere.