Mor un veí de Rubí en caure-li a sobre un plafó de formigó al centre comercial Via Sabadell

Un home ha mort en un greu esfondrament al centre comercial Via Sabadell. Segons informa el Diari de Sabadell, el fatal incident ha deixat ferits de menor consideració i hi ha diverses persones ateses en un dels punts de l'emplaçament arran del succés, segons han confirmat fonts dels cossos d'emergències, que s'han desplaçat per treballar en l'indret.

L'avís ha arribat pocs minuts abans de les quatre de la tarda, quan s'ha produït el despreniment d'un bloc de formigó d'una botiga de mobles, en la part posterior del primer pis. Desgraciadament, l'element ha colpejat la víctima, que ha perdut la vida en el lloc. El tros, de grans dimensions, ha quedat a la via pública, generant el desconcert dels presents. Un testimoni havia alertat que almenys hi havia una persona atrapada, que ha acabat morint.

Naus com la del MediaMarkt, Galerías del Tresillo o Muebles Boom -l'establiment on ha caigut la paret- han quedat afectades. Ràpidament, s'ha aturat l'activitat, mentre els diferents efectius treballaven per donar resposta als presents entre corredisses i incertesa.

Sis dotacions de Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, la Policia Municipal i almenys quatre unitats del SEM s'han coordinat amb la seguretat del centre comercial davant el succés. El lloc ha quedat desallotjat i el perímetre evacuat s'ha ampliat de seguida per garantir la seguretat dels presents i evitar més danys.

A l'espera del balanç oficial de ferits per l'esfondrament, bona part dels locals comercials al polígon de Sant Pau de Riu-Sec han quedat tancats per als compradors. Molts han abandonat el lloc amb la por encara al cos. El dispositiu continua en marxa i s'espera l'arribada de l'arquitecte municipal per valorar els danys en l'estructura de l'equipament.