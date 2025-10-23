Vicki Bernadet, filla predilecta de Sant Cugat del Vallès

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès nomenarà l’activista contra l’abús sexual infantil Vicki Bernadet filla predilecta de la ciutat en un ple extraordinari que se celebrarà el 30 d’octubre.\r\n\r\nL’acte de nomenament, que comptarà amb la presència de Bernadet, servirà per homenatjar “la seva trajectòria, la tasca que realitza la seva fundació i l’ajut desinteressat a les víctimes d’abusos sexuals infantils”. Bernadet, nascuda i resident a Sant Cugat, va ser víctima d’abusos sexuals dels 9 als 17 anys i el 1997 va crear la Fundació Vicki Bernadet per oferir una atenció integral i especialitzada a totes aquelles persones afectades directament o indirectament per un abús sexual en la infància, arribant a ser un referent en aquest àmbit.\r\n\r\nLa Fundació Vicki Bernadet col·labora i treballa amb diferents organitzacions i institucions públiques i privades com la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència o l’Obra Social La Caixa amb el Programa Proinfància, que atén infants i famílies víctimes d’abusos sexuals infantils i en risc d’exclusió social des de 2009.\r\n