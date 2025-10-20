El CST condemna l'agressió a un metge a Rubí

Treballadors del CAP Anton de Borja de Rubí s'han concentrat aquest migdia a les portes del centre per denunciar l’agressió física a un metge per part d’un pacient el 16 d’octubre. El facultatiu, que va rebre cops de puny i puntades de peu, va patir lesions que van requerir assistència mèdica i l’incident va afectar emocionalment altres professionals presents.
Amb el lema “Davant les agressions, tolerància zero”, durant la concentració, a la qual s’han sumat representants del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), on està integrat el CAP, els concentrats han mostrat la seva preocupació davant l’augment d’episodis de violència en l’àmbit sanitari i han reclamat entorns de treball segurs i respectuosos.
“Tolerància zero”
En un comunicat, el CST ha reiterat la seva posició de “tolerància zero” davant les agressions i el compromís amb la defensa dels drets dels treballadors i amb la lluita contra les agressions als professionals sanitaris. Amb aquest objectiu, assenyala que està treballant, en coordinació amb els equips assistencials, per implementar mesures de protecció efectives i protocols d’actuació clars.
En solidaritat amb l’agressió del metge del CAP Anton de Borja, els treballadors i treballadores del CAP i CUAP Mútua de Rubí també s'han concentrat just davant del seu centre. El comitè d’empresa del CST ha convocat noves concentracions de protesta el 23 d’octubre al migdia davant els diferents centres.