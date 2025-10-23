El Govern licitarà l’estudi de la ronda Nord abans de finals d’octubre

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat que el Govern de la Generalitat licitarà abans de finalitzar aquest octubre la redacció de l’estudi informatiu i d’impacte ambiental per al projecte de la ronda Nord, que ha de connectar Terrassa i Sabadell.
L’estudi previst serà el primer pas tècnic del projecte que torna a la primera línia de la mobilitat al Vallès. S'encarregarà d'avaluar l'impacte econòmic, social i ambiental de la infraestructura. Segons les primeres estimacions, caldrien uns 200 milions d'euros per als 8,2 quilòmetres de carretera.
En paraules de la consellera: "Des del Govern som conscients que necessitem nous impulsos en infraestructures, habitatge i mobilitat pública per continuar sent referents en el progrés econòmic i industrial".
El projecte de la ronda Nord és una infraestructura llargament reivindicada per diversos actors de la comarca, que plantegen la necessitat d’una millor connexió interurbana.
La licitació inclourà tant l’estudi informatiu com el d’impacte ambiental. Un cop adjudicats, aquests estudis hauran de definir el traçat, les alternatives, els escenaris d’afectació i el calendari previst. La redacció té la finalitat de preparar el projecte per a la seva fase executiva i eventual licitació de les obres.
Amb tot, la Ronda Nord ha d’assumir un paper central per al teixit econòmic i industrial de les dues cocapitals vallesanes. Per al territori, l’avanç d’aquest projecte tècnic representa l’inici d’una fase que pot desencallar una obra feia temps aturada.
Aquest anunci s’ha fet al marc dels Premis Cambra Sabadell 2025, on també s’ha referit al túnel d’Horta com a “una de les prioritats” del Govern. La menció al túnel d’Horta, reforça la percepció que el Govern vol impulsar diverses infraestructures estratègiques.
El traçat a Terrassa
A Terrassa, el traçat ha de cobrir 4,5 quilòmetres, en principi amb quatre túnels i quatre ponts. L’autovia serà una infraestructura de gran capacitat, amb dos carrils per banda, que recorrerà semisoterrada el tram entre la rotonda de Can Roca, on ara acaba la B-40 de manera abrupta, i el terme de Sabadell. La ciutat va presentar una proposta d’encaix que preveu mesures d’integració en les zones més sensibles pel que fa a impacte ambiental i agrícola: un tram soterrat al nord de Terrassa, incloent-hi l’àrea de la carretera de Matadepera, i diversos trams en fals túnel al llarg de la zona forestal de l’àmbit interurbà. A més, de la connexió Terrassa Oest, el ramal de les Aymerigues.
Entre les afectacions es contemplen l’encreuament de l’avinguda del Vallès i de la riera de les Arenes. Des de la riera de les Arenes l’autovia segueix cap a Sabadell salvant el desnivell de la plana vallesana mitjançant tres nous viaductes, fins a la finca de Ca l’Arnella. La resta del recorregut fins al terme de Sabadell es planteja pràcticament soterrat. Tres túnels ja batejats de 460 metres (Creu de Besanta), 140 metres (Del Fangar) i 200 metres (Ca n’Ustrell) ocultarien la infraestructura fins a Sabadell.