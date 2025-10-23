Balanç d'una jornada amb vents de fins a 85 km/h: caigudes d'arbres, fanals, tendals i façanes

Terrassa es pot considerar afortunada de no haver de lamentar grans danys després d’una jornada de forts vents que ha sacsejat la ciutat durant tot el dia. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, Terrassa ha estat el punt del Vallès Occidental amb ratxes més intenses i el novè municipi de tot Catalunya amb el registre més alt, amb 85,3 km/h detectats a l’estació meteorològica de Can Poal. Altres punts, com l’estació de Plaça Nova, han arribat a valors de fins a 55 km/h.
Malgrat la intensitat del vent, no s’han registrat danys personals i els desperfectes materials han estat menors. Els Bombers de la Generalitat han atès una cinquantena d’avisos al llarg de la jornada, la majoria relacionats amb caigudes d’arbres, fanals, tendals i elements de façanes.
Entre les actuacions més destacades, s'han retirat arbres caiguts a les avingudes de Béjar i Parlament, un altre al carrer França a l’alçada de la riera de les Arenes, i dos vehicles han resultat afectats per la caiguda d’un arbre al carrer Colom. També s'ha intervingut al carrer de La Rioja, on dues planxes metàl·liques i un senyal de l’estació de servei Ballenoil presentaven risc de despreniment, i a la C-58, on un fanal ha caigut a l’alçada del quilòmetre 18.
Actuacions preventives
Davant l’activació del VENTCAT en fase d’alerta per part del CECAT, l’alcalde Jordi Ballart ha activat aquest migdia el Pla d’Emergència Municipal, també en fase d’alerta. El dispositiu ha inclòs mesures preventives com el tancament dels jardins de la Casa Alegre de Sagrera, del parc de Sant Jordi i del parc de la Desinfecció, així com la recomanació d’evitar l’accés a la resta de parcs i zones verdes.
L’Ajuntament ha fet arribar avisos a les escoles, entitats de gent gran, casals, AFAs i clubs esportius per suspendre totes les activitats a l’aire lliure durant la jornada.
Des de Taigua i l’Eco-equip s’han donat instruccions als treballadors que desenvolupen tasques a l’exterior per garantir la seva seguretat, mentre que la Funerària de Terrassa ha tancat l’accés al cementiri municipal durant la tarda.