La "sorprenent" solució pel desdoblament del CAP Rambla: mateix edifici i sense ampliació de plantilla

La població de Terrassa no para de créixer i la pressió sobre els serveis sanitaris és cada cop més intensa. En aquest context, s'ha celebrat una nova reunió de seguiment entre la Comissió d’Entitats per la Sanitat Pública, CatSalut i l’Ajuntament, destinada a revisar els compromisos del Pacte de Salut de 2023 i reclamar més recursos per l’atenció primària i les urgències. En aquesta, CatSalut ha traslladat que el desdoblament del CAP Rambla, un dels centres amb més usuaris de Catalunya sembla que acabarà tenint lloc dins del mateix edifici i sense incorporar més professionals, malgrat que atén més de 50.000 persones.
Segons ha explicat David Ferrándiz, director del sector sanitari Vallès Occidental Oest, la impossibilitat de trobar solars adequats fa que el desdoblament intern sigui la via més viable: “Dividint el centre en dues direccions amb equips més petits podríem millorar la gestió, però no implica augmentar la plantilla de professionals”. Alguns serveis actuals, com la planta de Salut Mental del CAP Rambla, es traslladarien a altres centres encara per definir.
Una solució que va sorprendre i alertar tant a l’Ajuntament com a la Comissió: “El problema no és només l’espai, sinó que el nombre de professionals no sembla que s’ampliï, i la ciutadania continua esperant una atenció adequada”, va expressar el seu president, Pepe Sánchez. En aquest sentit, la regidora de Salut, Laura Rivas és contundent i es mostra escèptica: “M’és igual que es faci en un edifici o dos, el que volem és que s’atenguin a més persones, i no entenem com es podrà fer sense incorporar més professionals. Ens ho hauran d’explicar molt bé al febrer”. Rivas també assegura que “apretarem fins al final perquè s’incorporin més professionals” i que l’excusa de falta de metges té solució: “cal invertir en la formació”.
El CUAP, en revisió
El nou CAP Nord i el CUAP continuen sent prioritat del Departament de Salut. Les obres, previstes inicialment per al 2027, podrien endarrerir-se a causa de processos burocràtics i revisió del Pla Funcional, tot i que el compromís de construcció es manté ferm. En aquest sentit, els pressupostos del 2026 podrien condicionar els terminis d’inici de les obres, va explicar Ferrándiz, però no afectaran la voluntat de tirar endavant els nous equipaments. Un cop aprovat el Pla Funcional- s’espera que a inicis de 2026- caldrà completar licitació i projecte tècnic, de manera que les obres podrien començar, en el millor dels casos, a finals de 2027.
Els serveis de Salut Mental també es revisen: el nou CAP Nord es preveu que assumeixi alguns serveis del CST, mentre que l’actual CAP Nord passaria a acollir el Servei de Rehabilitació Comunitària, que avui es troba en un espai cedit per l’Ajuntament i que ja ha quedat petit. La ubicació definitiva de la planta de Salut Mental del CAP Rambla encara no està definida en cas de desdoblament intern, mantenint incertesa sobre alguns serveis essencials.
Tant CatSalut com l’Ajuntament han fet valdre la periodicitat d’aquestes reunions amb la Comissió, poc habituals en altres municipis.