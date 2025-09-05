La necessitat de complementar els hàbits amb l’activitat física

És més que evident la importància de l’activitat física per al desenvolupament saludable dels infants. És una eina fonamental i no només contribueix a mantenir un pes adequat i a prevenir malalties, sinó que també té múltiples beneficis emocionals, socials i cognitius que són essencials durant els primers anys de vida. Fomentar l’activitat física en els més petits suposa una sèrie de beneficis que s’han de considerar.
L’activitat física ajuda a enfortir els músculs i els ossos, millorant la seva resistència i flexibilitat. També contribueix a regular el pes corporal i a prevenir malalties com la diabetis tipus 2, problemes cardiovasculars i obesitat infantil. A més, fomenta la bona higiene cardiovascular i respiratòria.
Ajuda, altrament, al desenvolupament cognitiu i emocional. Practicar jocs i esportius ajuda els infants a desenvolupar habilitats cognitives com la coordinació, la concentració i la resolució de problemes. A més, l’activitat física estimula la producció de neurotransmissors com les endorfines, que milloren l’estat d’ànim i redueixen l’estrès, fomentant una millor autoestima i confiança en ells mateixos.
Aquesta pràctica, d’altra banda, fomenta les habilitats socials i participar en activitats físiques en grup permet als infants aprendre a col·laborar, compartir i respectar les normes. Això contribueix a desenvolupar habilitats socials importants, com la comunicació, la tolerància i el treball en equip, que són fonamentals per a la seva integració social.
A més, promou un increment de l’energia i millor qualitat de somni, ja que ajuda els infants a gastar energia de manera saludable, la qual cosa els permet descansar millor. Un somni reparador és clau per al seu creixement i per a un bon funcionament cognitiu i emocional. Fomentar l’activitat física des de petits estableix les bases per a un estil de vida actiu i saludable en l’edat adulta. Els hàbits que es desenvolupen durant la infància sovint s’acaben mantenint a llarg termini, contribuint a prevenir malalties i a millorar la qualitat de vida.
És molt important que familiars, educadors i la societat en general promoguin i facilitin espais i oportunitats perquè els infants puguin moure’s, jugar i descobrir el món en moviment. És el millor camí per al seu creixement i un desenvolupament personal molt necessari.