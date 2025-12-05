Prohibit l'accés al Parc Natural de Sant Llorenç per la pesta porcina

La Generalitat ha decretat aquest divendres la prohibició d’accedir als espais naturals dels municipis considerats de risc alt per pesta porcina africana. Davant aquesta nova resolució, i seguint les indicacions del Govern en coordinació amb la Diputació, Terrassa amplia el tancament més enllà de l’Anella Verda i estén les restriccions al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, fins com a mínim, el 14 de desembre Aquestes mesures reforcen la línia iniciada el passat dissabte, quan ja es van anul·lar totes les activitats previstes a l’Anella Verda i es va ordenar el tancament del Centre d’Interpretació Ambiental de Bonvilar.
L’Ajuntament ha començat a senyalitzar tots els accessos al medi natural mentre Eco-Equip intensifica les tasques de neteja i recollida de residus en barris disseminats. També s’han anul·lat totes les activitats que s’havien sol·licitat al medi natural i les entitats estan rebent la informació a través dels serveis municipals, mentre que el 010 disposa ja de les mesures actualitzades.
Paral·lelament, continuen tancades les zones de pícnic i es mantenen les restriccions que impedeixen la caça, els treballs forestals i qualsevol activitat de lleure en zona rústica. En alguns punts del terme municipal s’hi instal·laran barreres físiques i químiques, així com trampes per reduir la població de senglars i minimitzar el risc de propagació del virus.
L’activitat nadalenca d’anar a buscar el Tió tampoc es podrà fer als boscos aquest any. Per facilitar que les famílies mantinguin la tradició, l’Ajuntament proposa fer-la en espais urbans: el parc de Vallparadís, el parc del Nord, els jardins de Salvador Allende i el parc del Pla de la Corneta.
A més, es demana extremar les precaucions en àrees properes a l’Anella Verda, com el bosc de Vilardell, els parcs de Gernika, Frederica Montseny, la Cogullada, el Roc Blanc, el Torrent Mitger, les Nacions Unides, així com les places de Can Tusell i del Mas Isarn, o el parc d’Ègara i el del passeig de la Muntanya. En tots aquests espais es recomana especialment evitar abandonar restes de menjar i no accedir després al bosc per prevenir una eventual dispersió del virus a través de les sabates.
El consistori recorda que la pesta porcina africana no afecta les persones, però sí representa un risc molt seriós per al sector porcí. Per això insisteix en la importància de seguir les indicacions oficials: situar les menjadores de gats en punts elevats, no donar menjar als senglars ni deixar-hi restes i avisar immediatament al 112 en cas de trobar-ne algun d’exemplar mort sense manipular-lo. Les autoritats traslladen un missatge de tranquil·litat i demanen la col·laboració ciutadana per garantir l’efectivitat de totes les mesures adoptades.
Mapa digital on es marquen els accessos senyalitzats: aquí