Què fer aquest cap de setmana a Terrassa: 5, 6 i 7 de desembre

Malgrat que, ja està dit, Terrassa té tela cultural per a estona, hi ha períodes de l'any que es converteixen en valls, per agafar embranzida. L'època canicular de l'estiu n'és un. I les setmanes prèvies a Nadal conformen l'altre. No obstant això, l'activitat decau però manté un grapat de propostes. N'hem triat set per a aquest cap de setmana.
Col·lectiva
La Sala Paüls inaugura la seva exposició Col·lectiva de Nadal aquest divendres, a les 19.30 hores. Hi haurà obres de 37 artistes. La mostra es tancarà el 4 de gener.
Rock dur a dojo
Iron Maiden i Motörhead, dues de les bandes de heavy rock més influents de la història, reben el seu tribut a la Sala Rasa 64 de la mà de The Slavers i Motörhits. Aquest divendres, a partir de les 20.30 hores.
A temps
Diumenge es tancarà l’exposició “Ecologies de la pausa”, del festival fotogràfic Panoràmic, a la Sala Salvador Alavedra d’Amics de les Arts. Visitable de dimarts a diumenge, de 18 a 20 hores.
Més
Últimes hores per veure l’exposició “Fang, una forma d’expressió”, d’Aureli Roche, que romandrà oberta fins aquest divendres a l’Ateneu Terrassenc, de 18 a 20 hores.
Jazz
Concert al Cafè de l’Aula amb el duet format per Noel Fortune (veu i trompeta) i Giovanni Ghizzani (piano), que ofereixen un diàleg vibrant basat en els grans estàndards del jazz. Aquest dissabte, a les 21.30 hores.
Dues més
Fins el 18 de gener podeu gaudir de dues exposicions a la Sala Muncunill: “Frag’ments”, collage d’Ignasi Cabanes, i “Pensava que m’en recordaria”, mostra fotogràfica de Moreno & Soria. Divendres, de 16 a 20 hores. Dissabtes, d’11 a 14 i de 16 a 20. Diumenges, d’11 a 14 hores.
L’EGB
La Sala Crespi acollirà l’espectacle “Yo sobreviví a la EGB”, de Jordi Merca, un reeixit espectacle d’humor generacional. Aquest diumenge, a les 18 hores.