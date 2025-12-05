“El voluntariat és una cosa que has de fer si la sents i a mi m’agrada molt fer-lo”. Lucía Porras és una voluntària de la Fundació Prodis. Va començar després que la seva filla morís. “Per a mi és tornar alguna cosa del que havia rebut”, explica. La Lucía dona el seu temps, que és el més valuós que tinc. “Rebo tant o més que el que dono”, indica.
Ella és una de les voluntàries que van estar presents ahir en l’acte de commemoració del Dia Internacional del Voluntariat, que es va celebrar divendres al raval de Montserrat. La Taula del Voluntariat va organitzar diferents activitats obertes a la ciutadania. També es va poder veure l’exposició “La força del voluntariat”, una mostra fotogràfica dels projectes que duen a terme les entitats i de la implicació dels voluntaris.
L’acte va acabar amb la lectura del manifest. Cap a les 18 hores, la façana de l’Ajuntament es va il·luminar dels colors lila, vermell i verd, que simbolitzen la diversitat dels àmbits del voluntariat.
On no arriba l’administració
De fet, la Taula del Voluntariat compta amb 17 entitats i una borsa de 700 voluntaris. La regidora de Participació i Qualitat Democràtica, Montserrat Caupena, va recordar que “la figura del voluntariat és importantíssima, perquè com a administració no podríem arribar a tots els racons i a totes les persones que arriben els centenars de voluntaris”.
Per aquest motiu, Caupena va agrair-los que “ajudin a la gent i a través de la xarxa que s’estén podem arribar a totes les mans”.
Fer xarxa
Belén González és voluntària de l’entitat Els Dols, “Jo soc usuària i col·laboradora de l’entitat”. Ahir per celebrar el Dia Internacional del Voluntariat van fer un taller infantil. Altres dies posen paradetes per vendre articles de l’associació com llibres, llapis i coses elaborades pels membres de l’entitat. “El que volem és que les persones es busquin entre elles per fer xarxa”, va subratllar la Belén, que va animar els terrassencs a fer-se voluntari per donar suport a les persones que més ho necessiten.