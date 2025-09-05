L’alimentació, una pedra angular per al creixement

L’alimentació és un dels pilars fonamentals per al creixement i el desenvolupament saludable dels infants. Quan els nens i nenes van a l’escola, la seva dieta quotidiana té un impacte directe en el seu rendiment acadèmic, el seu estat de salut i el seu benestar general. Per això, és essencial entendre la importància d’una alimentació equilibrada i adequada per a garantir un correcte desenvolupament durant aquesta etapa crucial de la vida.
Una alimentació adequada proporciona l’energia i els nutrients necessaris perquè els infants puguin concentrar-se, aprendre i retenir informació de manera efectiva. Els nutrients com els carbohidrats complexos, les proteïnes, les vitamines i els minerals són fonamentals per al funcionament cerebral i la regulació de l’energia.
Per exemple, un esmorzar saludable amb cereals integrals, fruita i lactis ajuda a mantenir els nivells de glucosa estables, millorant la concentració i el rendiment durant el matí escolar.
Una dieta inadequada pot portar a problemes de salut, carències de vitamines i minerals, entre altres.
Aquesta situació pot afectar no només la salut física sinó també el rendiment acadèmic i la participació activa a l’aula. Promoure hàbits alimentaris saludables des de petits pot ajudar a prevenir aquestes condicions i a establir una base per a una vida saludable.
Programes educatius
L’escola juga un paper clau en la promoció d’una bona alimentació. A través de programes educatius, tallers i l’oferta de menjar saludable en els menjadors escolars, es pot fomentar que els infants aprenguin a fer bones eleccions alimentàries. A més, és fonamental implicar les famílies en aquesta tasca, ja que els hàbits alimentaris es formen també a casa.
Un esmorzar complet, que pot incloure cereals integrals, fruita i làctics, ajudarà a afrontar la jornada amb més fermesa. També és necessari un dinar equilibrat, combinant proteïnes (pollastre, peix, llegums), verdures, cereals integrals i fruita.
S’han d’evitar els aliments processats, reduir el consum de llaminadures, begudes ensucrades i “snacks” amb elevat contingut de greixos saturats i sucres. Una bona ingesta d’aigua durant tot el dia, que asseguri una hidratació adequada, també és molt adient.