Com veure Movistar Plus des de casa: guia completa per no perdre't res

Són moltes les coses que passen i que podem veure a través de Movistar Plus, tal com sèries, pel·lícules o trobades esportives emocionants, però, per a alguns usuaris això no és tan fàcil, ja que es poden presentar errors en l'aplicació, problemes en iniciar sessió, inestabilitat en la connexió o incompatibilitat als dispositius.
La bona notícia és que gairebé tots aquests problemes tenen solucions, per la qual cosa només cal aprendre com instal·lar l'aplicació i com configurar-la de manera apropiada per gaudir de la programació de Movistar Plus. A continuació trobareu quins són els errors més comuns que us impedeixen veure Movistar Plus des de casa i quines opcions teniu per veure els vostres programes preferits fora de casa.
Per què no pots veure Movistar Plus des de casa?
Alguns errors tècnics o una instal·lació incorrecta podrien impedir que gaudeixis dels continguts a casa. Tot i això, els tècnics de Cybernews han compartit alguns problemes comuns i les possibles solucions sobre com veure Movistar Plus, tant a casa com quan estàs de vacances i necessites accedir des d'altres dispositius. Entre les causes més comunes, els tècnics assenyalen les següents:
La subscripció no està activa: és una de les causes més comunes, ja que cal tenir un pla amb accés a la plataforma. Si el compte presenta problemes o la subscripció ha caducat, aleshores no es podrà reproduir la programació.
Incompatibilitat amb el dispositiu: encara que Movistar Plus està disponible per a diversos equips, certs models de telèfons mòbils, Smart TV o tauletes no són compatibles amb la darrera versió de la plataforma.
Error quan s'inicia sessió: en introduir una contrasenya errònia o un usuari diferent. La mateixa plataforma permet recuperar les credencials si no es recorden.
L'aplicació ha de ser actualitzada: quan la versió no és la més actual, solen aparèixer problemes com ara tancaments inesperats o problemes per reproduir el contingut.
Problemes a la connectivitat: una xarxa inestable o lenta pot provocar talls durant la reproducció o talls. Comprovar la velocitat i reiniciar el router pot ajudar algunes vegades.
S'ha arribat al límit de dispositius permesos: hi ha un nombre màxim de dispositius que es poden registrar, si aquest límit és superat, cal tancar la sessió a algun. També depèn del tipus de subscripció que es tingui.
Molts d'aquests problemes tenen una solució ràpida que no pren més d'un parell de minuts, tal com indica l'equip tècnic de Cybernews al seu lloc web en espanyol. Ara, indagarem com instal·lar i configurar Movistar Plus.
Com instal·lar i configurar Movistar Plus pas a pas?
Aquest procés és senzill i en culminar és possible tenir accés a tot el catàleg de sèries, pel·lícules i esdeveniments. Primer, cal estar segurs que es té un dispositiu compatible i un compte actiu i després els passos següents:
Descarregar l'aplicació: des de la botiga oficial del mòbil, Smart TV, dispositiu de streaming o tauleta.
Inicieu sessió: introduïu les credencials per vincular l'equip amb el perfil.
Configurar les opcions: com ara les preferències d'usuari, la qualitat de reproducció i els perfils.
Comprovar la connexió: verificar que l'equip té accés a Internet i reproduir algun contingut.
Un cop s'han realitzat aquests passos i la configuració inicial estigui completa, aleshores es pot accedir a Movistar Plus als dispositius.
Com veure Movistar Plus a cada dispositiu?
Movistar Plus permet accedir als continguts des de diferents equips, per la qual cosa molts es pregunten com veure la programació des de cadascun. La veritat és que la instal·lació i l'accés pot ser diferent en petita mesura, depenent de l'equip que es faci servir. A continuació veurem com veure la programació des d'aquests dispositius que són els més comuns:
Smart TV: cal descarregar l'aplicació des de la botiga d'aplicacions del televisor, iniciar sessió amb les credencials i reproduir-ne el contingut.
Ordinador: cal ingressar a través de la plataforma oficial, introduir les dades per accedir i escollir el contingut que es vol reproduir.
Mòbil i tauleta: cal instal·lar l'aplicació des de la botiga als equips Android o iOS, iniciar sessió i reproduir els continguts des de qualsevol lloc que l'usuari es trobi, sempre que tingui connexió a Internet.
Fire TV Stick i altres equips de streaming: aquests dispositius tenen la pròpia botiga d'aplicacions i només s'han de connectar al televisor amb un HDMI. Per gaudir de Movistar Plus només cal ingressar a la botiga, ubicar l'aplicació, instal·lar-la, iniciar sessió i començar a reproduir continguts. Així es pot tenir accés a la plataforma, fins i tot si el televisor no té l'aplicació integrada.
Chromecast: es pot enviar el contingut des de la tauleta o el mòbil cap al televisor. Aquesta és una altra bona opció si el televisor no té l'aplicació integrada.
Apple TV i altres reproductors multimèdia: aquests dispositius també permeten instal·lar l'aplicació i accedir al compte de la mateixa manera que amb un altre dispositiu, usant les credencials.
Tal com s'ha esmentat, abans d'instal·lar l'aplicació cal verificar que l'equip és compatible i actualitzar el sistema operatiu per evitar inconvenients. Després cal seguir els passos esmentats.
Es pot veure Movistar Plus fora de casa?
Molts usuaris es pregunten si és possible gaudir dels continguts de Movistar Plus fora de casa i la veritat és que sí, sempre que es tingui l'equip compatible, un compte actiu i la connexió a Internet, ja que aquesta plataforma permet accedir als continguts, fins i tot quan l'usuari no és a casa seva.
Només cal tenir una connexió estable a Internet i accedir al compte, iniciant sessió amb les credencials a l'equip que es faci servir. En cas que sorgeixin problemes, una Xarxa Privada Virtual o VPN pot ajudar a gaudir de la programació si les limitacions es relacionen amb la ubicació. No obstant això, cal triar-ne una que sigui fiable.
A més de les recomanacions compartides aquí, és important tenir en compte aspectes de seguretat en accedir a Movistar Plus, sobretot si es fa fora de casa. Per exemple, evitar compartir les credencials amb altres persones, tancar la sessió quan no es faci servir més el dispositiu, utilitzar contrasenyes que siguin robustes i utilitzar VPN si cal, ja que així es pot gaudir de tota l'emoció dels continguts sense preocupacions.