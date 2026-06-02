Les 8 jugadores més icòniques de Veneçuela en la història del futbol

Veneçuela, terra de beisbol i arepes, també ha donat algunes de les millors futbolistes del món. Sí, tot i que el futbol femení no sempre ha gaudit dels focus al país caribeny, certes jugadores han aconseguit traspassar fronteres, conquerir lligues internacionals i trencar barreres impensables. Aquest article és un recorregut per les vuit més emblemàtiques. Què les fa úniques? Què han aconseguit? Per què són considerades part de les millors futbolistes veneçolanes de tots els temps? Corda't les botes, que això comença.
Per cert, si estàs llegint això des de l’estranger i tens problemes per accedir a contingut esportiu veneçolà, una VeePN VPN et podria ajudar. De vegades, el millor contingut està restringit geogràficament, però sempre pots descarregar una VPN per a PC. Un cop activis VeePN, no hauràs de preocupar-te per on et trobes ni per la disponibilitat regional dels continguts.
1. Deyna Castellanos
Sense embuts: Deyna és sinònim d’evolució. Des dels seus inicis al Mundial Sub-17 del 2014 (on va marcar 6 gols), fins al seu fitxatge per l’Atlètico de Madrid i, més tard, pel Manchester City, ha deixat clar que el seu talent no coneix límits. El 2020 va ser finalista del premi The Best de la FIFA. No és poca cosa.
Dada curiosa: va ser inclosa a la llista Forbes 30 Under 30 en l’apartat d’esports. I sí, tot això abans de complir els 24 anys.
2. Ysaura Viso
Golejadora incansable. Viso ha conquerit lligues a Veneçuela, Colòmbia, Àustria i Paraguai. El 2012 va ser la màxima golejadora del Sud-americà Sub-17 amb 12 dianes. Dotze. La seva capacitat per aparèixer al lloc exacte en el moment adequat l’ha convertit en una referent de l’àrea.
3. Nayluisa Cáceres
Portera. Imponent. Segura. Quan es pensa en muralles veneçolanes, Nayluisa ve al cap. Va formar part de la generació daurada Sub-17 que va aconseguir el quart lloc al Mundial de Jordània 2016. Allà, els seus reflexos i el seu lideratge sota pals es van fer virals. Literalment. Molts vídeos de les seves aturades van circular per les xarxes socials. El seu estil de joc agressiu i modern li ha valgut elogis en clubs internacionals.
4. Gabriela García “Gaby”
Davantera potent. Campiona a Espanya amb el Deportivo Abanca. La seva carrera ha estat un anar i venir entre seleccions de base, clubs europeus i molta empenta. Gaby és d’aquelles jugadores que no descansen. Si el partit dura 90 minuts, ella en corre 91. I si cal tornar a defensar, ho fa sense queixar-se.
5. Verónica Herrera
La defensa prodigi. Sabies que va debutar professionalment amb només 12 anys? Sí, 12. Un rècord que encara sorprèn. Amb una tècnica depurada, visió de joc i lideratge a la rereguarda, Verónica va ser una peça clau de la Vinotinto Sub-17 que va arribar a les semifinals del Mundial del 2014. Actualment juga a la NCAA dels Estats Units i apunta molt amunt.
6. Sonia O’Neill
De mare veneçolana i pare canadenc, aquesta migcampista va decidir representar Veneçuela el 2019. Ha jugat a les lligues d’Itàlia, Suècia, Alemanya i Escòcia. El seu estil elegant i cerebral ha aportat una nova dimensió al mig del camp vinotinto. O’Neill és tàctica pura. Una arquitecta del joc.
I sí, per seguir els seus partits quan siguis fora, una bona VPN et pot tornar a fer el favor. Tant l’aplicació com l’extensió per a Chrome són opcions adequades. Tot depèn del dispositiu que utilitzis i de les teves necessitats. L’avantatge de l’extensió del navegador és que només redirigeix el trànsit que passa pel navegador.
7. Paola Villamizar
Velocitat, desequilibri i una cama esquerra perillosa. Villamizar ha destacat en clubs com el Santos del Brasil i el Santiago Morning de Xile. El seu estil explosiu i la seva capacitat per encarar rivals l’han convertit en una de les jugadores més espectaculars de veure. El 2023 va ser clau en la classificació del club xilè per a les semifinals de la Copa Libertadores Femenina.
8. Marianyela Jiménez
Una de les pioneres. Quan parlar de futbol femení a Veneçuela era gairebé un murmuri, Jiménez ja xutava pilotes, liderava equips i creia en un futur que molts consideraven impossible. Va ser capitana, veu dins i fora del camp, i avui inspira noves generacions. No té els títols d’altres jugadores, però el seu llegat pesa tant o més.
Què diuen les xifres?
- Veneçuela ha participat en 3 Mundials femenins Sub-17 amb resultats excel·lents: semifinals el 2014 i el 2016.
- Deyna Castellanos acumula més de 40 gols internacionals en diferents categories.
- Ysaura Viso ha marcat més de 100 gols al llarg de la seva carrera professional.
- Més de 20 futbolistes veneçolanes han jugat en clubs estrangers des del 2015.
Conclusió
Aquestes vuit jugadores no només han deixat empremta en el futbol veneçolà, sinó que també han fet sentir la seva presència en l’escena internacional. Algunes són joves promeses que tot just comencen, altres ja han deixat els terrenys de joc, però totes comparteixen una mateixa característica: el talent i la determinació per situar-se entre les millors futbolistes del món.
Si el futbol femení veneçolà continua creixent, és gràcies a elles.
I si tu, lector, vols seguir els seus passos i entendre la seva història, assegura’t de tenir accés a tot el que passa a les seves lligues i seleccions. De vegades, una simple VPN et connecta amb el cor de l’esport.