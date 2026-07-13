La pantalla gegant per veure el França-Espanya, a l'Estadi Olímpic

L'Ajuntament de Terrassa ha anunciat que instal·larà una gran pantalla a l’Estadi Olímpic per tal que la ciutadania pugui viure en directe la semifinal del Mundial de futbol d’aquest dimarts 14 de juliol, que enfrontarà les seleccions d’Espanya i França. En aquesta ocasió s'ha optat per a aquest escenari en comptes del municipal de Ca n'Anglada, que va ser la seu de la pantalla gegant per veure el partit de la selecció estatal contra Bèlgica.\r\n\r\nL'obertura de portes serà a les 20 hores, una hora abans de l'inici del partit, previst a les 21 hores. Amb l’objectiu de garantir la seguretat del públic assistent, s’establirà un control d’accés a l’entrada de l’estadi, al carrer dels Jocs Olímpics. Tal com ja es va fer per poder seguir el partit de quarts de final al camp de futbol municipal de Ca n’Anglada, no es permetrà l'accés al recinte amb bengales, material pirotècnic o amb qualsevol altre objecte que pugui comprometre la seguretat de les persones assistents.\r\n\r\nLa pantalla, de 8 x 4,5 metres, estarà ubicada a la zona de gespa més propera a la tribuna de l’Estadi Olímpic i el públic podrà seguir el partit des de la graderia. Per accedir al recinte no caldrà fer reserva prèvia i l’entrada serà lliure fins a esgotar-ne l’aforament. A més, les persones assistents .disposaran de servei de bar dins del recinte.\r\n