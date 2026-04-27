Què cal fer en cas de produir-se un embús a un habitatge de Terrassa

Hi ha nombrosos serveis domiciliaris que són molt sol·licitats mensualment al nostre municipi, destacant per sobre de tots els desembussos terrassa. Això és una clara mostra de l’alta freqüència amb la qual es produeixen embussos i altres problemes similars al territori.
Així doncs, per estadística, és molt probable que tard o d’hora acabi succeint el mateix al teu habitatge. En cas de produir-se aquest escenari, convé saber exactament com s’ha de procedir per tal d’obtenir un resultat òptim en tots els sentits.
Tancar la clau de pas
Com veurem més endavant, un dels consells més importants es resumeix a no tocar absolutament res per tal que la situació no empitjori. Així i tot, hi ha una acció que sí és molt recomanable dur a terme: tancar la clau de pas, sempre que l’aigua de la zona afectada comenci a desbordar-se.
És habitual que es pugui tancar la clau de pas només de la zona de l’habitatge que està patint les conseqüències de l’embús. Per tant, si ha succeït a la cuina, continuaràs tenint aigua al lavabo, per exemple.
Diagnosticar el problema
Hi ha certs problemes domiciliaris que són molt complicats de diagnosticar sense eines ni coneixements específics, però no és el cas que ens ocupa. Amb un parell de proves és suficient per a tenir una noció sobre què és el que està causant l’embús.
En primer lloc, comprova quants desguassos estan afectats. Si és només un d’ells, es tracta d’una notícia positiva, però la cosa canvia si són tots els que no permeten que el líquid element circuli amb normalitat. En tal cas, el més probable és que el baixant presenti alguna anomalia.
Altres proves que convé realitzar consisteixen bàsicament a comprovar la velocitat amb la qual l’aigua se'n va pel desguàs —sempre que no presenti un estancament complet— i assegurar-se que no hi ha males olors, com les que recorden a les típiques del clavegueram.
No intentar solucionar el contratemps pels teus propis mitjans
Hi ha qui pensa que el pas anterior facilita la posterior intervenció del propietari de l’habitatge, però res més lluny de la realitat. El diagnòstic està pensat per tal de facilitar-li la informació a un professional, tal com veurem més endavant, però en cap cas és recomanable que la persona afectada intenti posar-hi remei.
Posa’t en situació: el diagnòstic evidencia que només hi ha un desguàs afectat, la qual cosa dona peu al fet que vulguis solucionar un problema que, aparentment, és senzill. En dur a terme un procediment inadequat, el contratemps empitjora i acaba afectant un altre desguàs que inicialment no tenia cap anomalia.
En plena era digital i de la Intel·ligència Artificial, és molt habitual que els propietaris dels habitatges terrassencs consultin informació a la xarxa i segueixin els passos descrits a l’entorn virtual. Certament, en alguns casos el resultat és positiu, però acostuma a succeir tot el contrari.
En definitiva, si no tens els coneixements necessaris i les eines adequades, no convé dur a terme cap mena de procés que pugui empitjorar la situació i, per tant, provoqui que t’hagis de gastar més diners.
Contactar amb una empresa de desembussos
Un cop diagnosticat el problema, arriba el moment de passar a l’acció: contacta amb experts en la matèria que faci anys que solucionen desembussos. En aquest sentit, els terrassencs estan d’enhorabona, ja que al nostre territori hi ha molts professionals a disposició dels propietaris de cases i pisos.
Així doncs, més enllà de les proves relacionades amb els desguassos, l’única acció que has de dur a terme consisteix a triar l’empresa de desembussos adequada. Però, com assegurar-se que la decisió és correcte havent-hi tantes opcions disponibles a l'abast d'un clic? Molt senzill: trobant aquella que reuneixi totes les característiques que esmentarem a continuació.
En primer lloc, assegura’t que l’empresa en qüestió fa anys que opera al sector dels desembussos, ja sigui a domicilis, llocs de feina o, fins i tot, espais públics. Una àmplia experiència acostuma a ser garantia de bon resultat.
D’altra banda, comprova quanta estona triguen els professionals a fer acte de presència a la direcció que el mateix client comunica en trucar o enviar el formulari online. Hi ha professionals que garanteixen fer el desplaçament en un temps rècord, però a l’hora de la veritat no és així. Per cerciorar-te de quelcom que adquireix tanta importància, llegeix les ressenyes publicades a Internet.
És d’agrair que el problema se solucioni amb la màxima brevetat possible, especialment si l’estancament és total i el desguàs no és capaç de tragar la més petita quantitat d’aigua.
