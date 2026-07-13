Ja és aquí la tercera onada de calor de l'estiu: alerta per temperatures de fins a 38 graus

Protecció Civil ha avisat de l'inici aquest diumenge de la tercera onada de calor de l'estiu i ha alertat que s'allargarà almenys fins dimecres. La calorada farà que Terrassa torni a fregar els 35ªC al llarg d'aquest dilluns i aquest dimarts, amb pics de més de 38ªC que s'esperen de cara a dimecres. De fet, de cara a aquest mateix dimecres, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha engegat l'avís alt per calor al llarg de tot el dia. Pel que fa la calor nocturna, la ciutat no deixarà de tenir nits tropicals, amb temperatures que no baixaran dels 22ªC. La nit de dimarts a dimecres es preveu especialment intensa, i podria arribar a ser tòrrida, amb valors que voregin els 25ªC en tot moment.
En paral·lel, l'episodi anirà acompanyat d'un fenomen de pols sahariana en suspensió a gran part de Catalunya. Els Bombers de la Generalitat reforcen el seu operatiu a totes les regions del territori i el cos d'Agents Rurals manté el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 72 municipis de 14 comarques.
L'onada de calor va començar aquest diumenge, especialment al nord de Catalunya (màximes de 34,6ºC a Vielha i de 35,3ºC a Sort). Aquí a Terrassa, es van assolir els 31,5ªC a l'estació meteorològica de Can Poal.
Protecció Civil demana als ajuntaments que es prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure (incloses les activitats laborals) i persones amb malalties cròniques.
Repunta el perill d'incendi forestal
Amb l'arribada de la tercera onada de calor de l'estiu, el perill d'incendi forestal torna a repuntar a Catalunya. El cos d'Agents Rurals ha activat aquest diumenge el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 72 municipis de 14 comarques -entre ells, Terrassa-, principalment de la meitat oest de Catalunya. Es manté la restricció d'accés a vuit espais naturals amb l'objectiu de reduir el risc d'ignicions i per a la seguretat de les persones en cas d'incendi forestal.
En concret està tancat l'accés a peu i amb vehicle al Montsec d'Ares (Pallars Jussà / Alta Ribagorça), al Montsec de Rúbies (Noguera / Pallars Jussà), la Baronia de Rialb (Noguera), la Ribera Salada (Solsonès), el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (Vallès Occidental / Bages), el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat (Anoia / Bages / Baix Llobregat), l'Espai Natural del Montmell-Marmellar (Alt Camp / Baix Penedès) i el Parc Natural de la Serra de Montsant (Priorat). També hi ha nivell 3 per perill molt alt d'incendi a 187 municipis de 20 comarques.
Reforç operatiu dels Bombers de la Generalitat
Davant de la situació d'alt risc d'incendi forestal, els Bombers de la Generalitat han establert un reforç operatiu a totes les regions, ja que segons l'anàlisi de la Unitat tècnica del GRAF (Grup d'Actuacions Forestals) el risc és de 5 sobre 6 a les regions d'emergències Centre, al sud de la de Lleida i a les Terres de l'Ebre. A la resta de regions d'emergències el risc és de 4 sobre 6.
En aquest sentit, es preveu un reforç per disposar de més Unitats Bàsiques d'Intervenció, amb tres o quatre addicionals, per a cada regió d'emergències i segons el grau de risc, així com l'obertura de parcs de Bombers Voluntaris. A més, també es preveu reforçar les Sales de Control i la SCB (Sala Central de Bombers) amb personal TEOC (Tècnics Especialistes Operadors de Control) addicional. També es reforçarà l'estructura de comandament, del GROS (Grup Operatiu de Suport) i de la guàrdia de suport de mitjans aeris.
Els Bombers alerten que es poden produir incendis ràpids que poden llençar focus secundaris associats a les zones forestals i marges, sobretot a les alzines i a les soques velles de roureda . De fet, es mantenen els dispositius d'extinció i es fa seguiment dels incendis que estan estabilitzats com el de Guimerà o controlats com els de Camarasa, Sentmenat, Pla de Manlleu, Carme, Navarcles i la Bisbal d'Empordà, com a més destacats.