Mapa de les obres de l'estiu 2026 a Terrassa

L’estiu del 2026 arriba a Terrassa amb un intens calendari d’obres. Ja ha començat la remodelació del parc de Can Boada del Pi, amb un pressupost de 385.000 euros, i s’impulsa la reurbanització del carrer d’Arquimedes amb prop d’1 milió. També es renova la plaça de les Teixidores i s’asfaltaran carrers al barri de les Arenes, Mas Adei i altres.
Paral·lelament, s’amplia la vorera davant de l’escola Abat Marcet i es rehabiliten els balcons i terrasses de la Casa Baumann. Els treballs al parc de la República ja es troben en una fase molt avançada.
Parc de Can Boada del Pi: més accessibilitat
Transformació de la zona de jocs amb elements inclusius
Les obres de la remodelació del parc infantil de Can Boada del Pi van començara principi de juny i costen 385.956,76 euros. S’allargaran 5 mesos. L’actuació transformarà l’espai per fer-lo més accessible i inclusiu, reconfigurant la zona de jocs per edats, una per a grans amb balancí i joc combinat, i l’altra per a petits amb sorral, gronxadors inclusius i panell lúdic. Es renovarà la pista esportiva i es millorarà l’entorn.
Xarxa d'aigua a Ca n'Anglada: reposició de canonades
Una obra dins d’una inversió més àmplia a tota la ciutat
La reposició de la xarxa de canonades d’aigua a Ca n’Anglada, a càrrec de Taigua, suposarà la renovació de 1.442 metres de fibrociment, material obsolet que se substitueix progressivament. S’instal·laran 1.762 metres de canonada nova i, en alguns punts, s’ampliarà el diàmetre per millorar la capacitat hidràulica, a més de connectar 167 escomeses. Les obres, dins d’una inversió més àmplia de 2 milions, es faran a diversos carrers i hi haurà afectacions de trànsit.
Reurbanització d’Arquimedes: tallat al trànsit fins al febrer
Un futur eix cívic on es prioritzi el vianant
La reurbanització del carrer d’Arquimedes, entre la plaça del Progrés i el carrer de Grànius, suposa un pas més per avançar en la pacificació d’aquesta via, transformant-la en un eix verd i d’estada. Les obres, que van començar el 15 de juny i s’allargaran fins al febrer del 2027 amb una parada per Nadal, tenen un pressupost de 920.375 euros. El projecte preveu ampliar les voreres de manera alterna per crear un traçat en eslàlom que redueixi la velocitat dels cotxes, així com la construcció de dues cruïlles elevades. Aprofitant els treballs, es renovarà la xarxa de clavegueram, part de la d’aigua potable, l’enllumenat i es soterraran les línies elèctriques aèries. L’actuació guanyarà espai per als vianants i reduirà la congestió en un punt negre del barri de Ca n’Aurell. Però ha generat noves queixes veïnals que qüestionen la planificació i l’impacte en la mobilitat.
Pavimentació i asfaltat: actuacions a tota la ciutat
Posar els carrers al dia en època de vacances
Les obres de pavimentació al barri de les Arenes arrencaran al juliol al carrer de Calaf i continuaran a l’agost cap al carrer del Pintor Casals i el passatge dels Pirineus amb Montperdut, tot i que del 10 al 17 d’agost s’aturaran els treballs d’asfaltat a tota la ciutat. En paral·lel, l’avinguda de l’Abat Marcet renovarà l’asfalt entre el carrer de Bartomeu Amat i la carretera de Rellinars. A més, a l’agost es preveu que comenci l’ampliació de la vorera davant de l’escola Abat Marcet (104.000 euros). També es planifica asfaltar el carrer del Passeig, l’avinguda de Portugal, el carrer de Mataró, el tram central de l’avinguda de Barcelona i el carrer del Mas Adei, on a més es millorarà el drenatge. Finalment, s’executaran petites reparacions a la carretera de Montcada, 225, l’avinguda de Santa Eulàlia, 282, el carrer del Sindicat, 21, i al carrer del Tren de Baix.
Parc de la República: nou pulmó verd
A finals d’agost es faran millores a l’entorn
El parc de la República, el nou pulmó verd de 35.000 metres quadrats al barri de Sant Pere Nord, encara la recta final de les obres. L’alcalde Jordi Ballart va situar la seva culminació el mes de juliol, després de 25 anys de reivindicacions veïnals. A finals d’agost, un cop finalitzat, està previst que comencin les millores al seu entorn, que inclouran actuacions de pavimentació i accessibilitat als carrers propers per integrar el nou espai a la trama urbana. La fase final del parc, actualment en marxa, comprèn plataformes, camins, bassa de reg, jardineria i un amfiteatre amb graderia. El parc serà sostenible, amb reutilització d’aigua, jocs infantils singulars i vuit pistes de petanca.
Plaça de les Teixidores i Casa Baumann: dues obres molt a prop
Renovar baranes per vèncer el vandalisme
Les obres a la plaça de les Teixidores ja estan en marxa i consisteixen en la substitució de la barana de vidre per una de metàl·lica, més resistent i pensada per suportar el vandalisme habitual els últims anys. El pressupost és de 79.998 euros i durarà 12 setmanes. La plaça, situada a l’accés al parc de Vallparadís pel costat de la Casa Baumann, connecta amb l’avinguda de Jacquard i és un punt molt transitat per escolars i ciutadania. Paral·lelament, la Casa Baumann serà objecte d’una rehabilitació de balcons, terrasses i cobertes per prevenir filtracions, que finalitzarà l’últim trimestre d’aquest any (100.000 euros) . Ambdues accions contribuiran a millorar l’entorn.
Mercat de la Independència: afectacions al cantó Rambla
Millorar l’eficiència energètica amb els nous porticons
El Mercat de la Independència està immers en la segona fase de la seva rehabilitació, centrada en la restauració dels 193 porticons històrics per millorar l’eficiència energètica i preservar el patrimoni arquitectònic de l’equipament. Les obres, que superen els 2,6 milions d’euros, es preveu que s’allarguin fins al primer trimestre del 2027. Aquests dies, les tasques a la banda de la rambla han obligat a instal·lar proteccions i a desplaçar les dues parades d’autobús d’aquell punt.