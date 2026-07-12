Terrassa es converteix en un petit oasi per als nens sahrauís: "Estan encantats"

Quatre nens del Sàhara Occidental ja són a Terrassa per passar les seves vacances d'estiu en pau. Ho han pogut fer gràcies a l'Associació Terrassaharaui, una organització local sense ànim de lucre que es dedica a ajudar al poble sahrauí en el seu exili als camps de refugiats del sud d'Algèria. Una de les iniciatives que han organitzat durant més anys, concretament des del 1999, són aquestes "Vacances en pau" que ofereixen als infants d'entre 8 i 12 anys durant el juliol i l'agost. "El propòsit principal d'això és treure'ls d'aquella part del desert, que és una barbaritat durant els dos mesos de calor més forta", ha comentat al Diari de Terrassa el vicepresident de Terrassaharaui i també pare d'acollida Mario Cuéllar.
Durant la seva estada, ha detallat, també s'aprofita per dur a terme algunes revisions mèdiques i per proporcionar-los alguns aliments que són difícils de trobar on viuen la resta de l'any. "No estan gaire acostumats a la verdura o al peix", ha assegurat el vicepresident de Terrassaharaui. De fet, gran part dels aliments que poden ingerir normalment els infants sahrauís provenen d'una ajuda humanitària que "cada cop és més baixa", ja que "a la zona del desert on viuen no poden cultivar res de res". "Quan estan aquí, d'alguna manera o una altra, intentem que facin reserva de vitamines i nutrients per la resta de l'any, per això variem l'alimentació tot el que podem", ha explicat Cuéllar. En el cas del nen que té a càrrec seu, el que li costa més és menjar fruita, però ha ideat una estratègia per incloure-la a la seva dieta: "Enguany hem trobat la manera que la mengi fent-li una macedònia, i ara la menja encantat de la vida".
Els quatre nens sahrauís amb famílies terrassenques en arribar a l`aeroport
Cedida (Mario Cuéllar)
A part d'això, els infants del Sàhara Occidental venen per poder-se divertir i ser el que són, nens i nenes. "Estan encantats de poder agafar una bici, poder mirar la tele, tenir aire condicionat, d'anar a banyar-se a la piscina", ha apuntat el vicepresident i pare d'acollida. En el seu cas, dissabte ha estat la primera vegada enguany que han anat a la platja: "Mira que ja ha anat vegades, però encara flipava", ha rigut Cuéllar, que ha recordat les cares que fan els infants en veure per primera vegada el mar. "Quan la veuen tan gran, que venen onades, penso que no saben ben bé com gestionar-ho", però s'ho acaben passant genial.
La segona generació
Tots quatre infants sahrauís que ja estan a Terrassa han pogut fer totes les "Vacances en pau" a la ciutat i enguany és la darrera temporada què es poden acollir al programa. "Van ser els primers que van venir postpandèmia i han tingut la continuïtat dels cinc anys que dura la iniciativa", ha detallat Mario Cuéllar. El primer any sol ser el més complicat, ja que, quan aterren a l'aeroport, se senten descol·locats. "Els nens pensen: 'On anem? Aquesta gent, qui són? Què faig aquí?', però passats uns dies ja veuen que no passa res i de mica en mica es van adaptant". La prova la té amb el seu infant acollit: "Aquest any sembla que no hagués marxat mai. Quan va arribar a casa ja es va estirar al sofà, va anar a la nevera a agafar un iogurt i diu 'què, on anem, a la piscina o a la platja?'", ha relatat.
La confiança que guanyen els nens i nenes també l'han de tenir els pares i mares que envien els seus fills aquí. En alguns casos, però, aquesta seguretat ja la tenen perquè els mateixos progenitors també es van poder beneficiar de les "Vacances en pau". "Ja fa 35 o 40 anys que es fa aquest projecte [a Espanya], llavors hi ha alguns infants que van passar les Vacances en pau al país que ara envien els seus fills", ha explicat, i ha afegit que "alguns t'ensenyen les fotos" amb les seves antigues famílies d'acollida. "Estan desitjant que vinguin perquè saben que els seus nens s'ho passaran de conya i que és bo per a ells".
Es busquen famílies d'acollida
De cara a la temporada que ve, aprofitant que, a priori, vindran infants de la franja d'edat més baixa, l'Associació Terrassaharaui vol trobar el major nombre de famílies d'acollida possibles. "Qualsevol família que s'ho estigui pensant, pot posar-se en contacte amb nosaltres i li expliquem com funciona tot plegat, li resolem els dubtes que tingui i quins requisits hi ha", ha afirmat el vicepresident de l'entitat, que ha remarcat que són benvingudes tot tipus de famílies, tan humils com adinerades. En un principi, els costos que ha d'assumir la família acollidora es limiten a les despeses de manutenció durant els dos mesos d'estada, ja que el trasllat dels infants i les gestions burocràtiques les assumeix Terrassaharaui.
Imatge d`una excursió que els infants sahrauís d`un altre any van fer a la Mola
Cedida (Mario Cuéllar)
"No és necessari fer grans coses durant l'acollida, sinó més aviat fer el que es faria amb un fill propi", ha destacat Cuéllar. En aquest sentit i com a pare acollidor, també ha recomanat no perdre el control sobre quins regals se'ls fan i sempre pensar en si és adequat per a un nen o nena de la seva edat. "Si el teu fill d'onze anys et demana un 'IPhone 17', tu l'hi compraries? Si és que no, al nen d'acollida tampoc", ha assenyalat, i ha comentat que "amb l'experiència es pot veure que no els hem de tractar com a persones desvalgudes a les quals se'ls ha de donar tot el que volen ni tampoc com a unes persones que hagin d'estar constantment afalagant-nos". "Al cap i a la fi has de normalitzar la relació com si fos un nen més", i ha insistit que "el més important és treure'ls dels campaments durant dos mesos, que mengin bé, que vagin al metge i que s'ho passin bé aquí".
Un conflicte molt poc visible
A part del vessant purament humanitari de les "Vacances en pau", la iniciativa també busca posar a l'agenda mediàtica el conflicte postcolonial que hi ha al Sàhara Occidental. "Els desplaçats de la invasió per part del Marroc del territori sahrauí l'any 1975 continuen al mateix lloc que fa 50 anys", ha denunciat el vicepresident de Terrassaharaui. La gestió, o més aviat, la manca d'ella, de l'antiga província espanyola per part del país ibèric ha generat que aquí se'n parli poc del conflicte. "És un tema incòmode perquè el Sàhara Occidental és un territori pendent de descolonització", ha opinat Cuéllar, que ha recordat que, segons l'Organització de les Nacions Unides (ONU), "Espanya és la potència administradora" del territori sahrauí. Amb iniciatives com les "Vacances en pau" es busca, encara que sigui de manera temporal, oferir un petit oasi en el patiment que el poble sahrauí s'ha vist abocat a patir.