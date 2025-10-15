Consells per a comprar tecnologia Apple el Black Friday

Per a tots aquells que estiguin pensant a aconseguir un iPhone sense comprometre el seu pressupost, el Black Friday pot ser la millor ocasió. Enguany, el "divendres negre" se celebrarà el 29 de novembre, i ja es perfila com una de les dates més esperades de l'any per als amants de la tecnologia. Molts consumidors aprofitaran per a fer-se amb les últimes novetats d'Apple a preus més competitius.
Així i tot, no tots els descomptes són el que semblen, i l'alta demanda pot donar lloc al fet que les millors ofertes s'esgotin en qüestió d'hores. No obstant això, per a detectar les veritables oportunitats convé preparar-se amb una mica d'antelació. A continuació, t'oferim cinc consells clau per a comprar tecnologia Apple i treure el màxim partit als descomptes d'aquesta temporada.
Fes una comparativa dels preus abans del Black Friday
No és res nou que alguns comerços augmenten els preus dels seus productes abans d'aquestes dates per a després aplicar descomptes aparents. Si estàs interessat en qualsevol producte, el millor és revisar els preus oficials a la web d'Apple o en les pàgines de confiança. D'aquesta manera, sabràs si estàs adquirint un producte de qualitat amb una bona rebaixa.
Aposta per botigues i distribuïdors oficials
A l'hora de comprar productes d'Apple pel Black Friday, és fonamental dirigir-se a distribuïdors oficials o autoritzats. Acudir a aquests punts de venda garanteix una compra segura i la tranquil·litat d'adquirir un producte autèntic. A més, és la millor manera d'evitar falsificacions, una cosa habitual en telèfons d'alt valor com els que ven aquesta marca.
Revisa les condicions de compra i devolucions
A més de poder adquirir aquests productes a preus més atractius, molts comerços també ofereixen finançament sense interessos o terminis de devolució ampliats durant aquestes dates. Aquests beneficis són bastant útils, ja que algunes d'aquestes compres es realitzen amb vista a Nadal. La flexibilitat en el pagament i aquestes polítiques de devolució es converteixen així en un valor afegit en aquestes compres.
No et limitis només al divendres negre
El Black Friday ja no dura un sol dia; de fet, moltes botigues llancen les seves ofertes des del dilluns anterior i les mantenen fins al Cyber Monday. En aquest període solen aparèixer grans descomptes en els models més recents, com l'iPhone 16 i 16 Pro, així com en les versions anteriors (iPhone 15, 15 Plus) o fins i tot en l'iPhone 14, que solen oferir una excel·lent relació qualitat-preu.
Evita fraus en comprar en línia
En aquesta campanya del Black Friday també apareixen webs falses que imiten a botigues oficials per a atreure als compradors. Per això, abans d'introduir les teves dades personals o bancàries, verifica que la pàgina sigui segura, desconfia de preus massa baixos o de pàgines que només accepten transferències bancàries, ja que solen ser senyals de frau.
En definitiva, el Black Friday també pot ser una gran oportunitat per a estalviar el doble si s'opta per productes recondicionats, sobretot en el cas d'Apple. Actualment, existeixen botigues en línia especialitzades, com Back Market, que ofereixen dispositius verificats, amb garantia i en un excel·lent estat, a preus molt per sota dels models nous.