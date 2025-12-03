Multes de fins a 50.000 euros: què passa si ignores quan entra en vigor Verifactu

Les regles del joc de la facturació a Espanya canvien el 2026 i l'avís no és menor: les sancions per no adaptar-se al nou sistema VeriFactu poden arribar als 50.000 euros per exercici per a empreses i autònoms que utilitzin programes de facturació que no compleixin la normativa.
El problema és que molts negocis de Terrassa, des de bars i restaurants fins a petits comerços, tallers o professionals per compte propi, encara no tenen clar quan entra en vigor Verifactu, ni què implica en la pràctica per al seu dia a dia.
Qui es faci ara la pregunta de quan entra en vigor Verifactu no arriba tard, però sí que entra ja en la fase en la qual Hisenda donarà menys marge d'improvisació i més importància al fet que tot estigui en ordre.
En aquest article expliquem què és exactament VeriFactu, quines dates cal marcar en vermell en el calendari, què passa si no t'adaptes a temps i quins passos concrets convé donar des d'ara mateix per a evitar sobresalts.
Què és VeriFactu i per què va més enllà de “una altra norma més”
VeriFactu no és un programa concret, sinó el nom del nou reglament que defineix com han de funcionar els sistemes informàtics de facturació per a evitar manipulació de dades i doble comptabilitat.
Ala pràctica, el sistema obliga al fet que el teu programari de facturació:
• Generi un registre de cada factura amb segell de temps i empremta digital.
• Impedeixi esborrar o modificar factures sense deixar rastre.
• Permeti reconstruir tota la seqüència de facturació sense buits ni salts.
L'objectiu és clar: que no existeixin programes que permetin portar “caixa B” o eliminar factures a voluntat, alguna cosa que la Llei Antifrau va assenyalar expressament i que ara es concreta amb *VeriFactu i el seu reglament.
A més de tot això, el sistema introdueix dues maneres de treballar:
• Modalitat en la qual el programari pot enviar la informació de les factures a Hisenda gairebé en temps real.
• Modalitat en la qual el negoci conserva els registres en el seu propi sistema seguint els requisits tècnics, i els facilita quan l'Administració el requereix.
En tots dos casos, la clau és la mateixa: el programa ha de complir el reglament, alguna cosa que en molts negocis obliga a deixar enrere les plantilles casolanes en Excel o els programes antics sense suport.
Quan entra en vigor Verifactu: les dates clau
La pregunta que més es repeteix entre pimes i autònoms és justament quan entra en vigor Verifactu i quin marge hi ha per a adaptar-se.
El calendari oficial estableix un desplegament per fases:
• 29 de juliol de 2025: els fabricants i desenvolupadors de programari de facturació només poden comercialitzar versions adaptades al reglament.
• 1 de gener de 2026: l'obligació comença per a la majoria de societats i empreses que usen programes de facturació.
• 1 de juliol de 2026: l'obligació s'estén a la resta de contribuents que utilitzen programari de facturació, inclosos molts autònoms i microempreses.
És a dir, si avui tens un bar, una petita botiga, una assessoria, un taller, un estudi creatiu o una empresa de serveis que factura amb un programa informàtic, el normal és que hagis d'estar ja treballant en l'adaptació durant 2025 per a arribar còmode a 2026.
No es tracta d'un canvi que s'activi d'un dia per a un altre sense avís, sinó d'un calendari públic que marca fites molt concretes, però qui esperi a l'últim moment es trobarà amb presses, possibles errors i risc de sancions.
A qui afecta realment VeriFactu?
Una dels dubtes més freqüents és si això afecta a tothom o només a grans companyies. La resposta depèn de com factures avui.
En línies generals, VeriFactu és obligatori per a:
• Empreses i autònoms que emeten factures usant un sistema informàtic de facturació, ja sigui instal·lat en local o en el núvol.
• Negocis que, encara que petits, utilitzen programes per a gestionar vendes, tiquets o factures simplificades.
Queden fora, almenys en aquesta primera fase, els qui continuïn facturant de forma completament manual, sense programa de facturació, i també alguns casos que ja treballen amb el sistema de Subministrament Immediat d'Informació (SII) o estan baix règims especials específics.
En una ciutat com Terrassa, això significa que l'impacte serà molt ampli: des de comerços de barri fins a empreses industrials que ja usen programari de gestió, passant per professionals liberals que han anat digitalitzant la seva facturació en els últims anys.
Què passa si ignores VeriFactu i segueixes com si res
La part més delicada d'aquesta reforma no és tant el canvi tecnològic com el règim sancionador que l'acompanya. No adaptar-se, o fer-ho de manera incorrecta, té conseqüències.
Les sancions previstes inclouen:
• Multa de fins a 50.000 euros per exercici per als qui utilitzin sistemes informàtics que no compleixin els requisits, quan haurien d'estar certificats o adaptats a la norma.
• Multes molt més elevades, de fins a 150.000 euros per exercici, per als qui desenvolupen o comercialitzen programari que no respecta el reglament.
A la pràctica, això pot traduir-se en:
• Problemes greus si en una inspecció es detecta que el teu programa permet esborrar factures sense deixar rastre.
• Riscos si continues usant un programari “casolà”, antic o fet a mesura que no compta amb declaració responsable ni garanties de compliment.
• Sancions acumulades per exercici mentre es mantingui l'incompliment.
A més de la multa econòmica, hi ha altres efectes indirectes:
• Major probabilitat d'inspeccions futures.
• Dificultat per a justificar ingressos i despeses davant entitats financeres.
• Possible pèrdua de confiança per part de clients, proveïdors o socis.
En un context de marges ajustats, una sanció d'aquesta grandària pot comprometre seriosament la viabilitat d'un petit negoci.
Senyals que el teu negoci no està preparat
Malgrat que encara faltin mesos per a les dates clau, hi ha diversos indicadors que permeten saber si un negoci de Terrassa va tard amb VeriFactu:
• Continues facturant amb plantilles de Word o Excel.
• Utilitzes un programa de facturació del qual no reps actualitzacions des de fa anys.
• No saps si el teu programari tindrà versió adaptada al reglament.
• La teva assessoria no t'ha plantejat encara un pla de transició.
• No tens clar on s'emmagatzemen els registres de facturació ni com es corregeixen errors.
Si et reconeixes en una o diverses d'aquestes situacions, és molt probable que necessitis revisar amb calma com estàs facturant i quins canvis hauràs de fer per a complir amb la nova normativa.
Com preparar-te per a VeriFactu sense col·lapsar el teu dia a dia
La bona notícia és que l'adaptació no té per què convertir-se en un drama, sempre que es gestioni amb temps i ordre. Aquests passos poden ajudar.
1. Revisa com factures avui
Abans de canviar res, convé fer una foto clara de la situació actual:
• Quin programari utilitzes per a emetre factures.
• Qui té accés i qui crea els documents.
• Si hi ha processos paral·lels, com a fulles compartides on s'anoten vendes.
Amb aquesta informació, serà més fàcil decidir si et convé actualitzar la teva eina actual o canviar a un sistema nou ja adaptat a VeriFactu.
2. Pregunta al teu proveïdor de programari
Si treballes amb un programa de facturació, el següent pas és preguntar de forma molt directa:
• Si s'adaptarà a VeriFactu i en quins terminis.
• Si oferirà una declaració responsable de compliment.
• Si hauràs de canviar de versió o contractar mòduls addicionals.
Si la resposta és vaga, no hi ha dates clares o el proveïdor no sembla tenir un pla definit, potser no és bona idea esperar sense alternatives.
3. Coordina't amb la teva assessoria
Molts autònoms i pimes de Terrassa depenen de la seva gestoria o assessoria per a la presentació d'impostos. Per això, té sentit:
• Preguntar com s'integrarà *VeriFactu en la manera de treballar.
• Veure si recomanen algun programari en concret.
• Acordar un calendari de proves abans de les dates límit.
D'aquesta manera, evitaràs sorpreses d'última hora amb declaracions que no quadren o registres que no s'han generat correctament.
4. Planifica un “dia de canvi” realista
No és bona idea esperar a l'1 de gener o a l'1 de juliol de 2026 per a encendre per primera vegada el nou sistema. El recomanable és:
• Triar un mes amb menys càrrega administrativa per a fer la transició.
• Treballar unes setmanes en paral·lel, per a comprovar que tot funciona.
• Formar a les persones de l'equip que emetran factures, tiquets o pressupostos.
Un canvi ordenat redueix errors i evita que el tema VeriFactu es converteixi en una font constant d'estrès.
Per què VeriFactu també pot ser una oportunitat
Encara que tota l'atenció se l'emportin les possibles multes, *VeriFactu pot convertir-se en una oportunitat per a modernitzar la gestió de molts negocis locals.
Un sistema de facturació adaptat i ben configurat pot ajudar a:
• Tenir una visió més clara de vendes, cobraments pendents i marges.
• Reduir errors en factures, una cosa molt habitual quan es treballa amb plantilles manuals.
• Guanyar temps en tasques administratives repetitives, que s'automatitzen.
• Presentar comptes més ordenats davant bancs i possibles inversors.
En un entorn en el qual la digitalització ja no és opcional, aprofitar l'impuls de VeriFactu per a ordenar processos interns pot marcar la diferència entre anar sempre a remolc o guanyar competitivitat.
Preguntes freqüents sobre VeriFactu
Si facturo poc també haig d'adaptar-me?
L'obligació no es mesura per volum de factures, sinó pel fet d'utilitzar o no un sistema informàtic de facturació. Si emets només unes poques factures al mes, però el fas mitjançant un programa, el normal és que hagis de complir igualment amb VeriFactu.
Puc continuar usant el meu programa de facturació de sempre?
Només si el teu proveïdor l'adapta al reglament i l'acredita de manera clara. Si el programa permet esborrar factures sense deixar rastre o no genera els registres exigits, el més prudent és buscar una solució que sí que compleixi, abans que arribi una inspecció.
Què passa amb les factures anteriors a l'entrada en vigor?
Les factures ja emeses abans que s'apliqui l'obligació mantenen els terminis habituals de conservació, però no es “reconverteixen” al sistema VeriFactu. Així i tot, moltes empreses aprofiten el canvi per a ordenar arxius, digitalitzar documentació antiga i corregir incoherències.
VeriFactu és el mateix que factura electrònica?
No exactament. VeriFactu regula com han de comportar-se els sistemes de facturació i com es registren les operacions, mentre que la factura electrònica té el seu propi calendari i requisits. Són peces relacionades, però no idèntiques, dins de la digitalització fiscal.
La realitat és que VeriFactu arribarà a les empreses i autònoms de Terrassa, es conegui el terme o no. Entendre bé quan entra en vigor Verifactu, què exigeix i quins riscos suposa ignorar-ho permet passar de la preocupació a l'acció i arribar a 2026 amb els deures fets i sense por a les sancions.