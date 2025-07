El nou paradís de diversió per als infants

Terrassa tindrà a partir del pròxim dimecres 23 de juliol un nou espai d’oci infantil que segur captarà l’atenció de moltes famílies: Teddy Park, un gran parc infantil situat a una nau del carrer de les Cosidores. Pensat per a infants d’entre 3 i 15 anys, aquest nou centre lúdic ofereix més de 30 propostes de joc i una zona exclusiva per a celebracions d’aniversari.

Amb una estètica acolorida i una aposta clara per la diversió segura, Teddy Park compta amb 20 llits elàstics, un castell de grans dimensions amb piscina de boles, rocòdrom, tobogans, camp de futbol, cistelles de bàsquet, ponts inestables, zona de construcció amb peces Lego... Fins i tot hi ha un espai amb disfresses perquè els més petits puguin deixar volar la imaginació.

Hi ha tantes propostes de joc que és impossible mencionar-les totes, però cada racó d’aquest centre amaga una sorpresa diferent. També cal destacar que Teddy Park comptarà amb personal de monitoratge que vetllarà per la seguretat i l’entreteniment dels infants en tot moment. A més, tot l’espai està climatitzat.

El recinte està pensat per acollir tant visites puntuals com festes d’aniversari. La segona planta està reservada per a les celebracions, amb una zona de pícnic on es bufen les espelmes i se serveix un berenar per a cada convidat.

Però l’experiència no és exclusivament per als nens i nenes. Els adults que acompanyin els infants podran relaxar-se o passar-ho d’allò més bé al bar-restaurant, que disposa de jocs pensats per a ells: bitlles, billar, dards, jocs de tir... Teddy Park aposta per una oferta lúdica familiar i compartida, on petits i grans troben el seu espai.

Promoció especial

Amb motiu de la inauguració, el centre ofereix una promoció especial vàlida fins al 30 de juliol: per la compra d’un tiquet infantil (14 hores), et regalen un segon per tornar un altre dia de forma gratuïta. Els tiquets per als acompanyants tenen un preu reduït de 6 euros, i també inclouen l’oferta especial d’inauguració.

Teddy Park obrirà les portes de dilluns a divendres de 17 a 21 hores, mentre que els caps de setmana i festius l’horari s’ampliarà d’11 a 22 hores. El recinte estarà obert tots els dies de l’any.

El parc infantil està situat al carrer de les Cosidores, 120 i el seu número de telèfon és el 609 625 797. El seu instagram és @teddyparkterrassa