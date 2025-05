Multinacional alemanya a Terrassa cerca personal

Syntegon Telstar, multinacional alemanya situada a Terrassa, ha iniciat un procés de selecció per cobrir 60 posicions de finances per al nou Centre de Serveis Empresarials Globals (GBS) del grup Syntegon a Europa. Els perfils que es busquen són: P2P (Account Payable), L2C (Accounts Receivable) i R2R (General Ledger) amb anglès i SAP R3 o S4 Hana. Lloc de treball: Terrassa

Els interessats/des poden contactar directament amb people@telstar.com

Syntegon és una empresa líder en el desenvolupament de solucions de processament i envasat per a les indústries farmacèutica i alimentaria. Amb seu a Waiblingen, l’empresa compta amb 39 centres en 20 països de tot el món i un equip professional format per 6.300 persones. Telstar, part de Syntegon, es una marca especialitzada en projectes GMP de consultoria, enginyeria, construcció i equips de procés integrats per a empreses vinculades a les ciències de la vida i la salut.

www.syntegon.com