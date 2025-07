200 carrers milloraran el seu estat amb el pla d’asfaltatge de Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa té en marxa un pla de xoc per renovar l’estat dels carrers de la ciutat, que suposarà una inversió de 10,3 milions d’euros durant els quatre anys de mandat. Segons ha anunciat l’alcalde Jordi Ballart, es preveu actuar en uns 200 carrers i avingudes fins el 2027, més del 15% del total de la xarxa viària urbana.

En els dos primers anys del mandat ja s'ha intervingut en més d’un centenar de carrers per un valor aproximat de 4 milions d’euros.

El pla vol garantir una millora homogènia als diferents barris de la ciutat. Entre les actuacions destacades, l'alcalde ha subratllat la renovació integral del carrer Sant Antoni, la millora de la Rambla Francesc Macià i la construcció d'un pas elevat al carrer Amèrica, davant del camp de futbol de Can Parellada, per reforçar la seguretat viària. Hi haurà intervencions a diversos trams de l'avinguda del Vallès, a la zona est, amb una inversió de 1,1 milions d'euros.

L'Ajuntament vol accelerar l’execució de l'asfaltatge i ja ha iniciat treballs previs en alguns punts. Així, ja s’han començat obres de manteniment a diversos punts, com el carrer Doctor Salvà, l’avinguda del Vallès (a l’altura de la plaça de Puigcerdà), el carrer Urquinaona o la plaça d’Andalusia. Aquestes intervencions en marxa tenen un pressupost de 100.000 euros.

L’objectiu final és millorar la seguretat viària i el confort de desplaçament per a tots els veïns i veïnes de Terrassa.

Ballart ha recordat que “la vida útil mitjana d’un vial és de 15 anys mentre que en alguns carrers no s'ha actuat en molt més” i ha defensat que “amb aquest pla específic d’asfaltats volem garantir una millora real en la qualitat de vida de la ciutadania”.

Les actuacions previstes més importants per aquest 2025:

- La millora del carrer Cadis, al barri d’Ègara.

- La renovació del carrer Gasòmetre, al Segle XX.

- El pas elevat al carrer Amèrica.

- Zona est de l'avinguda del Vallès, amb una inversió d’1,1 milions d’euros.

- Millora de l'asfalt a l'Avinguda Abat Marcet entre Independència i Bartomeu Amat.

- Millora de l'alfalt i de l'acessibilitat de la Rambla Francesc Macià entre la plaça de l'Aigua i el carrer Provença.

- El pas de vianants al carrer Catalunya amb Plaça Mestre Serrat.

- La cruïlla elevada al carrer Fraternitat amb Ègara.

- L'Avinguda del Vallès entre el carrer Alemany i Pont de Navarra (previsió executar 2025-2026).

- Avinguda de les Glòries Catalanes entre el carrer de Guadalquivir i l'avinguda de Santa Eulàlia.

- El carrer del Castellsapera, al barri de Sant Llorenç.

Inversió de 650.000 euros el 2026

Per al 2026, es contempla una inversió inicial de 650.083 euros, tot i que aquesta xifra podria créixer. Entre les obres destacades hi ha la renovació dels carrers Mas Adei i la construcció d’un pas elevat al carrer Faraday, davant del Club de Bàsquet Terrassa. També es destinaran 225.000 euros al carrer Arquimedes, on es durà a terme la intervenció prevista d'urbanisme tàctic que ha d'estar executada l'estiu que ve.

Les actuacions es finançaran tant amb recursos propis com amb fons europeus com els Next Generation o el projecte ReactivaPae de 2,2 milions als polígons amb finançament de la Diputació de Barcelona. L’Ajuntament també destaca la importància de la iniciativa privada en la millora urbana: “No ens podem oblidar de les obres privades que s’estan fent a la ciutat. En alguns casos, com a l’AEG o a l’Avinguda Jaume I, la construcció d’habitatges ha impulsat la renovació de l’asfalt i de l’espai públic de l’entorn”, ha indicat Ballart.

“El nostre compromís és continuar treballant amb rigor, transparència i amb una voluntat clara de respondre a les necessitats reals de la ciutadania. Volem consolidar una Terrassa més segura, sostenible i accessible. No per potenciar l’ús del cotxe, sinó perquè cada carrer i cada plaça siguin espais d’orgull ciutadà”, ha conclòs l'alcalde.

La presentació del pla ha comptat amb l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; la tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica i Educació i regidora d’Accessibilitat, Meritxell Lluís; la regidora d’Obra Pública i Manteniment, Montserrat Alba, i el tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona.