El CAP de Sant Llàtzer - CST serà un dels 27 Centres d’Atenció Primària (CAP) que provaran un nou model d’organització per millorar l’accessibilitat dels pacients es posaran a treballar en les properes setmanes. Es convertiran en Centres de Salut Integral de Referència (CSIR) al llarg d’aquest mes, tan bon punt signin l’acord corresponent: sobretot tindran més autonomia per redissenyar circuits -i així evitar duplicitats en les consultesi els administratius hi tindran un paper clau per millorar la gestió de les visites. Un dels impulsors de la prova pilot, Manel del Castillo, espera que els pacients notin en els mesos vinents una millora en l’accessibilitat i en les consultes als hospitals. Les mesures s’avaluaran d’aquí a un any, quan es decidirà si s’amplien a més centres.

El Govern va aprovar aquest dimarts l’acord per autoritzar les mesures de la primera fase del desplegament dels CSIR, així com els criteris per implementar-les en el territori i la posterior avaluació. En una roda de premsa al Departament de Salut per explicar en què consistiran aquestes mesures, la sotsdirectora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Pilar Otermin, va destacar que els canvis que plantegen per als CSIR es basen “en dos pilars”: l’autonomia organitzativa dels centres i el desenvolupament i l’autonomia dels professionals, amb l’objectiu de millorar els resultats, el valor de l’atenció primària i la satisfacció dels pacients. La directora general de Planificació en Salut, Aina Plaza, també va parlar d’una atenció primària “més resolutiva” i “integrada”, amb més coordinació amb els hospitals i “més atractiva” per als professionals.

L’acord no compta amb una partida pressupostària pròpia sinó que cada centre ja té el seu pressupost i els recursos de més que siguin necessaris per implementar les mesures s’aniran distribuint d’una bossa prevista pel CatSalut. Els responsables de la prova han insistit que els canvis per fer realitat els CSIR són sobretot organitzatius i no passen tant per dotacions econòmiques, si bé han reconegut que hauran d’anar resolent les demandes que els plantegin els centres. El projecte dels CSIR, presentat el desembre, sorgeix del comitè d’experts CAIROS, que assessora la conselleria en la reforma del sistema sanitari davant reptes com l’envelliment de la població, l’augment de la cronicitat, la sobrecàrrega dels professionals i les dificultats d’accés a l’atenció.