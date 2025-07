DIVENDRES 4 DE JULIOL

10 h

TRENCACLOSQUES INCLUSIU

Descripció: Uneix les peces de la inclusió

Lloc: Raval de Montserrat

Organitza: LaFACT

11 h

ELS GEGANTS VELLS ES PENTINEN PER FESTA MAJOR

Descripció: L’Equip Team-T (Cristina Ribera i Jordi Herrerias) visiten en Robesa i na Pepona per posar-los a punt!

Lloc: Atri de l'Ajuntament

Organitza: Grup de Geganters de Terrassa

17.30 h

ACTIVITATS INFANTILS (Espai La Taifa)

Descripció: Vine a pintar el teu barret de palla

Lloc: Plaça de la Torre del Castell Palau

Organitza: Espai Tradicional Autèntic

18 h

BAIXADA DEL DRAC

Descripció: Aquest acte té com a referent la llegenda del Drac, que atemoria els ciutadans de Terrassa i els seus entorns des de la seva cova de la muntanya de Sant Llorenç del Munt

Recorregut: Carretera de Matadepera, carrer Major de Sant Pere, plaça del Rector Homs, plaça de la Creu Gran, carrer Nou, carrer de Sant Pere, placeta de la Font Trobada i raval de Montserrat

ENCESA DEL CIRI DE FESTA MAJOR

Descripció: La persona encarregada d'aquesta tradició encén, acompanyada de l'alcalde, un ciri a l'atri de l'Ajuntament en honor dels sants patrons de la ciutat.

Lloc: Atri de l'Ajuntament

20 h

INICI DE LA FESTA

Descripció: S'inicia amb l'entrada del Drac de Terrassa al Raval. Seguidament, tindrà lloc la lectura del pregó, una mostra de danses tradicionals, el descobriment del Capgròs de l'Any, el Ball de l'Àliga saludant al Capgròs de l’Any i a la persona capdidata i posteriorment amb l’Estapera popular

Lloc: Raval de Montserrat

DOBLE BALLADA DE SARDANES

Descripció: El divendres té lloc una doble ballada popular de sardanes a càrrec de les cobles La Principal de Terrassa i Ciutat de Terrassa

Lloc: Plaça Vella

RETRANSMISSIÓ DELS ACTES D'OBERTURA DE FESTA MAJOR (Espai La Taifa)

Lloc: Plaça de la Torre del Palau

Organitza: Espai Tradicional Autèntic

GOSPELINS

Descripció: Trobada de Corals de Gòspel de Terrassa

Lloc: Plaça del Rector Homs

Organitza: Empresa col·laboradora a la Festa Major de Terrassa 2025: Àltima

CONCERT DE SARA ROY

Lloc: Plaça Nova

CONCERT AGENTE K (Moguda Rock)

Lloc: Plaça Didó

CLASSE DE MEDITACIÓ

Lloc: Yoga Terrassa (carrer de Gaudí, 8 - oficina 5)

Organitza: Yoga Terrassa

BALL SWING A LA FRESCA

Descripció: Classe i ball swing per a tota la família

Lloc: Plaça del Progrés

Organitza: Triple Step

OBERTURA DE L'ESPAI (Festa Major Popular i Alternativa)

Lloc: Pla de la Font de l'Apotecari - parc de Vallparadís

Organitza: Comissió de Festes Populars de Terrassa

SESSIÓ DE NINJA LAB

Descripció: Música electrònica en essència!

Lloc: Baumann Bar

Organitza: La Víbria Intercultural

20.30 h

LECTURA DEL PREGÓ I LLANÇAMENT DEL "TXUPINASSO" (Festa Major Popular i Alternativa)

Lloc: Pla de la Font de l'Apotecari - parc de Vallparadís

Organitza: Comissió de Festes Populars de Terrassa

CONCERT DE ROKO BANANA

Lloc: Plaça del Vapor Ventalló



21 h

NARRADORS DE LA NIT

Descripció: "Els nostres monstres". Espectacle a càrrec de Mònica Torra i Solano

Lloc: Pati de la Biblioteca Central de Terrassa (BCT)

Organitza: BCT

CONCERT DE KRÁPULA (Moguda Rock)

Lloc: Plaça Didó

CONCERT DE KATHARSIS (Festa Major Popular i Alternativa)

Lloc: Pla de la Font de l'Apotecari - parc de Vallparadís

Organitza: Comissió de Festes Populars de Terrassa

21.30 h

TONS & SONS

Descripció: Trobada de Corals de Gòspel de Terrassa

Lloc: Plaça del Rector Homs

Organitza: Empresa col·laboradora a la Festa Major de Terrassa 2025: Àltima

21.40 h

CONCERT DE VIVA BELGRADO (Espai Vapor)

Lloc: Plaça del Vapor Ventalló

22 h

CONCERT DE LILDAMI

Lloc: Plaça Nova

NIT DE POESIA

Descripció: Àngel Guimerà. Interpretades per: Mone Teruel, Ignasi Roda i Pep Pladellorens al piano

Lloc: Jardins de la Casa Alegre amb entrada pel carrer de Cardaire

Organitza: Fundació Torre del Palau

CONCERT SPECTRA (Moguda Rock)

Lloc: Plaça Didó

CINEMA CATALUNYA A LA FRESCA!

Descripció: Projecció gratuïta de "Casa en flames"

Lloc: Amfiteatre del parc de Sant Jordi

Organitza: Cinema Catalunya - Societat Municipal de Comunicació

22.30 h

RAVAL INFERNAL

Descripció: Actuació dels grups de la ciutat Drac de Terrassa, Diables de Terrassa, Drac Baluk Astharot, Colla Jove Diables de Sant Llorenç i les colles convidades Drac Espurna de Calafell i Diables de Lleida. Acte no recomanable per a infants

Lloc: Raval de Montserrat

RETRANSMISSIÓ DEL RAVAL INFERNAL (Espai La Taifa)

Lloc: Plaça de la Torre del Palau

Organitza: Espai Tradicional Autèntic

THE CUBE FM

Descripció: La festa major es torna mes electrónica que mai. Descobreix aquest nou espai amb artistes 100% terrassencs. Sessió amb DJ Ninja Engineering, Aleix Cadalso i Bruce Gee

Lloc: Restaurant Roll In - plaça de Ricard Camí

Organitza: Associació Esdeveniments The Hive i Rollin

CONCERT "SOBRE MI GATA" (Festa Major Popular i Alternativa)

Lloc: Pla de la Font de l'Apotecari - parc de Vallparadís

Organitza: Comissió de Festes Populars de Terrassa

23 h

GOSPEL VALLÈS

Descripció: Trobada de Corals de Gòspel de Terrassa

Lloc: Plaça del Rector Homs

Organitza: Empresa col·laboradora a la Festa Major de Terrassa 2025: Àltima

ELS BERTRANS (Espai La Taifa)

Descripció: Ball de gralles

Lloc: Plaça de la Torre del Palau

Organitza: Espai Tradicional Autèntic

CONCERT DE PRÉSSECKS (Festa Major Popular i Alternativa)

Lloc: Pla de la Font de l'Apotecari - parc de Vallparadís

Organitza: Comissió de Festes Populars de Terrassa

CONCERT DE RADIOACTIVAS (Moguda Rock)

Lloc: Plaça Didó

23.15 h

CONCERT DE NEURA (Espai Vapor)

Lloc: Plaça del Vapor Ventalló

00 h

OBAC CLIMB BY SUMMER OBAC

Sortida: Camí vell de Terrassa a Rellinars (alçada riera de Gaià)

Organitza: CD RCR19

CONCERT ORQUESTRA DI-VERSIONES

Lloc: Plaça Vella