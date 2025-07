Calor i feina: “Tenim unes polseres que xiulen si la temperatura es massa alta”

Hi ha diverses maneres de fer front a les onades de calor com la que vivim aquests dies. Els aires condicionats i els ventiladors són protagonistes durant les jornades de feina. Tot just sortir per la porta de qualsevol establiment correctament climatitzat es pateix un canvi brusc de temperatura, que asfixia per segons fins que el cos s’hi adapta amb complicacions. Ara bé, hi ha gent, i molta, que no té sort de treballar a cobert, i ha de desenvolupar la seva tasca sota el sol. Aquestes dures condicions laborals centren avui dia, i com els darrers estius, el debat públic.

Empreses com Acisa, ja han pres algunes mesures. L’Álex Suciel estava ahir fent la revisió d’un dels semàfors del carrer de la Font Vella, i explicava que acumulen “tres dies, o fins i tot una setmana, està sent bastant dur. Amb 35 °C o 36 °C i el sol així, costa bastant”. Per això, tot i no rebre una modificació del seu horari de treball, “ens han proporcionat unes polseres que xiulen i es posen vermelles quan la nostra calor corporal és massa elevada i, per tant, hem d’aturar-nos una estona”.

La normativa espanyola estableix una sèrie de mesures per protegir la salut dels treballadors que desenvolupen la seva activitat a l’aire lliure o en espais no climatitzats. Segons el Reial decret llei 4/2023, quan l’AEMET emet una alerta taronja o vermella per calor extrema, les empreses han d’adaptar o suspendre les feines que no es puguin realitzar en condicions segures, excepte si s’apliquen mesures específiques de protecció. Aquestes mesures poden ser garantir una hidratació adequada, l’increment de períodes de descans, l’ús de roba i material protector adequat o l’adaptació dels horaris laborals per evitar les hores de màxima insolació.

Precisament aquesta darrera mesura és la que reclama amb més força el sindicat de la CGT d’Eco-Equip per als seus treballadors. L’entitat reclama que cada persona esculli voluntàriament si prefereix mantenir els horaris de feina fins ara, o bé pugui optar per un horari adequat a hores sense calor extrema, per exemple, començant a treballar des de les 5 del matí. Direcció d’Eco-Equip afirma no haver rebut cap proposta de modificació horària de la jornada encara, però reconeix que “això no treu que el Protocol de Calor no s’hagi d’adaptar a les circumstàncies climàtiques actuals i futures”.

L’Estíbaliz i l’Álex Morales, treballadors d’Eco-Equip, estaven fent una ronda ahir al migdia, al passeig del Comte d’Ègara, i malgrat reconèixer que no han rebut cap instrucció per modificar el seu horari, explicaven que “ens han donat indicacions que si netegem una plaça, després ens aturem per a descansar entre 15 i 20 minuts perquè no ens maregem i ens puguem refrescar”. També afegien que l’empresa els ha proporcionat una nevereta amb aigua freda, i també guants i crema solar per a protegir-se.

Les condicions més dures, potser, són les que viuen els operaris de la construcció, amb hores sota el sol i sovint, sense refugis on pugui cobrir-se. També ahir al migdia, al costat dels nous pisos de l’AEG, fent el seu descans i dinant una amanida fresqueta, hi era l’Ilias. És paleta, i avisa que “són dies molt durs amb aquesta calor. A sobre, ens toca treballar ara a la coberta de l’edifici”. A la seva feina, tampoc han adaptat els horaris laborals, “però el que sí que ens han dit és que si treballem una hora contínua, hem de descansar 10 minuts”. Tot i això, reconeix que “amb aquestes condicions, no es pot treballar”.