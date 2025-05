“El cinema i la mort”: un 21è cicle que uneix música, dol i reflexió

La Funerària de Terrassa torna a portar al Cinema Catalunya el cicle “El cinema i la mort”, que enguany arriba a la seva 21a edició. Durant la trobada, que tindrà lloc aquest dimarts 13 de maig a les 18.30 hores, la música i l’experiència s’uniran per entendre i donar veu al dol. El cicle ha evolucionat per donar més protagonisme a les vivències personals i a la participació del públic, amb la soprano terrassenca Clara Jorba com a figura central de l’acte.

El cicle, que tradicionalment ha consistit en la projecció de pel·lícules relacionades amb la mort, la pèrdua i el dol, s’ha transformat els darrers anys per oferir una experiència més enriquidora. Xavi Munt, gerent de la Funerària de Terrassa, manifesta que “pensàvem que canviar el format era una oportunitat per treure valor afegit al que estàvem fent”. L’any passat, el cicle va incorporar xerrades-col·loqui després de les projeccions, amb temàtiques tan diverses com el dol per suïcidi o la pèrdua en circumstàncies extremes. “Ara, volem que la projecció sigui més un suport del col·loqui posterior que no pas a l’inrevés”, afegeix.

Enguany, la Funerària de Terrassa fa un pas més enllà, posant l’accent en les vivències personals i reduint el pes de la projecció cinematogràfica. “Hi haurà un curtmetratge que donarà peu al testimoni d’una persona jove que explicarà com ha viscut la pèrdua sobtada del seu pare i com ha sortit d’aquesta situació”, apunta Munt. Clara Jorba no només compartirà les seves reflexions, sinó que també oferirà un recital líric. En aquest sentit, Xavi Munt subratlla que “arran del seu procés de pèrdua, va desenvolupar una sèrie de talents que podrem observar durant l’acte”.

Normalitzar la mort entre els joves

L’activitat també tindrà un espai per a la participació del públic, amb l’objectiu de fomentar el diàleg i normalitzar la conversa sobre la mort, especialment entre els més joves. “Quan parlem de la pèrdua, molts cops identifiquem a la gent gran i no parlem dels joves. La Clara es va trobar que no podia compartir la seva experiència amb ningú de la seva edat que entengués el que li estava passant,”, reflexiona Munt. Aquest enfocament respon al propòsit de la Funerària de Terrassa de “transformar els serveis funeraris en un acompanyament més proper i humà a les persones que han tingut una pèrdua”.

L’entrada, com és habitual, tindrà un preu simbòlic de 2 euros i es destinarà com a donatiu a una organització sense ànim de lucre. Enguany, serà la mateixa Clara Jorba qui decidirà a quina entitat no governamental es farà la donació.

A més de l’acte del 13 de maig, la Funerària de Terrassa té previstes altres activitats que, com sempre, s’organitzen amb l’objectiu de normalitzar la mort. L’endemà, aquest dimecres 14 de maig, es durà a terme una nova sessió del cicle “Death Cafè” al restaurant Filigranes, un espai de conversa obert amb un màxim de 20 participants. D’altra banda, els dies 29 i 31 de maig, el Teatre Principal acollirà el musical “Alan”, que aborda la història d’un jove de Rubí que va morir per suïcidi a causa de l’assetjament i la transfòbia. “Estem obrint l’activitat a tots els alumnes de 3r, 4t d’ESO i 1r de batxillerat de les escoles de Terrassa. La sessió del dia 29 anirà dedicada per a estudiants i la del 31 serà oberta a tothom”, explica el gerent de la Funerària de Terrassa.