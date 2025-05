25 escriptors en català i terrassencs, dissabte a la BCT

Com cada any per vols de Sant Jordi Òmnium Terrassa i la Biblioteca Central de Terrassa organitzen la presentació de les darreres novetats editorials en català de Terrassa, celebrem la III Jornada de literatura terrassenca en català.

Es tracta d’una matinal al pati de la Biblioteca Central de Terrassa en què durant un parell d’hores entrevistaran tots els autors i autores participants, tot presentant el seu llibre, que també vendran i signaran.

L’activitat serà el dissabte 24 de maig d’11.30 a 13.30 hores, al pati de la Biblioteca Central de Terrassa i és un acte obert.

Els autors que participaran són:

Eloi Falguera. "20 anys del Concurs de Teatre Amateur Ciutat de Sant Feliu de Guíxols"

Marta Canals (Irina Garcia; Àgueda Garcia). "La màgia de les lletres"

Josep Puy. "Pel broc gros: tal com raja i sense embuts"

Ferran Mota. "12 itineraris geològics per Sant Llorenç del Munt i l’Obac"

Xavi Coral. "Aprendre a esquivar les bales"

Verònica Viñas. "Els diables de Pedraforca"

Jordi Torres Calvo. "Tankes a Gumersinda i altres poemes"

Toni Duró. "Per causes que encara es desconeixen"

Sonia Guillen Colomer. "La geometria dels batecs; El principi d’incertesa"

Salvador Sabrià. "L’escriptori de la Seu: la recerca de l’avi desaparegut el 36"

Joan Sala. "Llocs i records passejant per Terrassa"

Ricard Vidal. "Els contes d’en Marci"

Pere Capdevila. "Ella em mirava des d’un mar de cúpules"

Montserrat Rusiñol. "Aigua, llum, temps d’oliveres"

Montserrat Espallargas. "La genètica de les passions"

Maria Rosa Ferrer de Dios. Poesies d’una vida

Anna Mallorquí Miró. "Desarrelats" (Premi de narrativa Vila de Llobeta 2024)

Guillem-Jordi Graells. "El petard contra el Sala"

Ferran D’Armengol. "El laberint de Noctiluca"

Àlvar Masllorens. "Escriptures sagrades"

Alba Guiu Farrús. "La mesura del món"

Maria Jesús Comellas. "Sóc gran i encara puc"

Bernat Serrán. "Somnis olímpics"

Andreu Grau. "Travessa el buit" (Premi Ferran Canyameres de novel·la 2024)

Rosa Maria Fernández Sansa. "Dones represaliades a Terrassa: persecució després de la guerra civil"