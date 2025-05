Can Boada torna a viatjar a l'època medieval

La barri de Can Boada torna a acollir la Fira Medieval de Terrassa. La segona edició de la Fira, que organitza l’Associació de Comerç Can Boada-Ponent amb el suport de l'Ajuntament, se celebra els pròxims 23, 24 i 25 de maig a diferents ubicacions de Can Boada - Nucli antic i Can Boada del Pi. La fira compta amb un mercat de parades d’artesania, productes gastronòmics i comerços, una fira ecològica, una mostra d’oficis medievals, tallers, espectacles, visites guiades i un castell medieval inflable pels més petits. L'objectiu de l'esdeveniment és "connectar-nos amb el nostre passat i actuar com a motor de dinamització econòmica i social del barri", diu Marta Bueno, organitzadora de la Fira. L'èxit de la primera edició, explica Bueno, ha incrementat l'acceptació dels comerços i ha cridat l'atenció d'artesans de fora del barri. A més, amb l'objectiu de potenciar el vessant cultural de la Fira Medieval, altres entitats del barri com l'Associació de Veïns i la de Dracs i Bruixes, oferiran activitats com danses medievals, batucades o una botifarrada.

La II Fira Medieval presenta una programació més àmplia respecte a l'any passat. Una de les novetats més destacable és el Photocall medieval, que a més de voler incentivar la caracterització medieval dels assistents a la fira, també sortejarà un val valorat en 300 euros per a gastar en comerços del barri. La intenció, afirma la presidenta de Can Boada-Ponent Marta Bueno, és que la gent "agafi la tradició de vestir-se per l'ocasió com passa la Fira Modernista". Xavier Cardona, tinent d'alcalde, que també ha estat present a l'acte de presentació de la Fira, assenyala dues activitats com a obligatòries: la botifarrada popular, que tindrà lloc dissabte a les 14 hores, i el vermut de cloenda que se celebrarà diumenge al migdia.

Per una altra banda, dins de la programació de la Fira Medieval destaca la visita comentada a l'ermita de Can Boada i les masies de Can Marcet i Can Boada. L'activitat la condueix l'empresa Tres Turons i inicia des de la plaça d'Agustí Bartra, dissabte a les 12:30 hores. La ruta es tancarà amb una actuació dels Bandolers de Terrassa.

Per arribar a la Fira Medieval hi podeu arribar a peu, en bus, i també podeu aconseguir tiquets de descomptes al Pàrquing de la Plaça Lluís Companys als comerços associats a Can Boada - Ponent. Per a més informació de la Fira, aquí.