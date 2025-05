Dol per la mort d'un veí de Rubí en caure-li a sobre una paret de formigó a Sabadell

Les alcaldesses de Rubí i Sabadell, Ana María Martínez i Marta Farrés, han traslladat el seu condol i suport a la família de l'home veí de Rubí que aquest dimarts a la tarda va morir en caure-li a sobre una paret de formigó al centre comercial Via Sabadell. Martínez ha destacat que es tracta d'un "fatídic accident", si bé Farrés ha volgut posar de manifest que es treballa conjuntament amb la propietat del recinte per analitzar l'entorn. De la mateixa manera, ha posat de manifest que la investigació oberta haurà de determinar els motius pels quals el bloc de formigó es va desprendre, provocant el fatal desenllaç. Farrés i Martínez han participat al minut de silenci que s'ha fet a Rubí, al qual s'hi han sumat ciutadans coneguts de la víctima.

Rubí ha fet un acte pel punt del migdia per recordar la víctima, un home de 74 anys i veí de la localitat. "Agraeixo a l'alcaldessa Sabadell que ens ha acompanyat en aquest moment dolorós per la ciutat i dolorós per la família", ha dit Martínez.

"Traslladem el nostre condol, el nostre escalf i el nostre suport, perquè són moments molt complicats, molt durs, molt difícils i l'Ajuntament està aquí per acompanyar, per fer el que sigui necessari per aquesta persona que dimarts va perdre la vida en aquest fatídic accident", ha afegit l'alcaldessa de Rubí. En aquest sentit, ha destacat que no tenen més dades al respecte de l'accident, s donat que està sota investigació.

En els mateixos termes s'ha pronunciat Farrés, que s'ha sumat a les mostres de condol per "acompanyar la ciutat i els familiars". L'alcaldessa de Sabadell ha confirmat que l'Ajuntament treballa conjuntament amb la propietat del centre comercial i del polígon de Sant Pau de Riu-sec a través dels serveis tècnics d'Urbanisme: "S'estan fent totes les comprovacions necessàries per veure a partir d'aquí què és el que ha de passar i quines decisions s'han de prendre", ha destacat.

Fonts del centre comercial han confirmat aquest dimecres que els establiments situats als edificis de l'entorn a l'afectat romandran tancats al públic com a mínim durant tota aquesta jornada de dimecres. Al llarg del matí, tècnics i responsables del centre han estat analitzant l'exterior dels edificis, així com l'interior dels establiments, amb la finalitat de comprovar si hi ha desperfectes com el que va provocar la caiguda de la paret de formigó dimarts.