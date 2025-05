El Síndic de Terrassa demana a l'Ajuntament que senyalitzi el radar de l'avinguda del Vallès

El Síndic Municipal de Greuges ha instat l'Ajuntament de Terrassa a senyalitzar el radar fix ubicat l'alçada del número 454 de l’avinguda del Vallès. Mustapha Ben el Fassi ha obert una actuació d’ofici per les queixes rebudes per la ciutadania que qüestiona la legalitat d'aquest dispositiu i després d'analitzar la normativa vigent ha conclòs que sí que existeix una obligació de senyalitzar el radar objecte d’estudi al tractar-se d’una instal·lació fixa que fa ús de videocàmara.

En el document que firma, el defensor del poble explica que ha sol·licitat informació al servei de Via Pública, Seguretat i Protecció Civil de l’Ajuntament i que en l'informe que aquest li ha remès es fa constar que l'avinguda del Vallès està regulada en tota la seva extensió mitjançant senyals de velocitat màxima permesa a 50km/h i, precisament, "aquesta senyalització alerta amb antelació al conductor que li permet corregir l’excés de velocitat i genera un efecte de pacificació del trànsit, reduint la gravetat dels accidents que tenen com a causa l’excés de velocitat".

El servei municipal argumenta que les normatives de trànsit i circulació no estableixen l’obligació de senyalitzar la presència de radars i tot i que la Direcció General de Trànsit a nivell estatal i el Servei Català de Trànsit a Catalunya tenen com a pràctica habitual la senyalització dels radars fixos i de tram amb l’objectiu de millorar la seguretat viària i la transparència, aquesta pràctica no té caràcter obligatori ni està imposada per cap norma legal.

En aquest sentit, el síndic reconeix que la senyalització no és obligatòria per trànsit, però sí com a videocàmera fixa. Ben el Fassi menciona el Reial Decret 596/1999, de 16 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament i execució de la Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost, per la qual es regula la utilització de videocàmeres per les forces i els cossos de seguretat en llocs públics, i indica que aquesta estableix l’obligació d’informar de l’existència d’instal·lacions fixes de videocàmeres mitjançant la utilització d’una placa informativa.

El síndic reconeix que el codis de circulació català i espanyol no determinen a quina distància del dispositiu s’ha de col·locar el senyal ni si aquest ha d’incloure informació sobre la velocitat màxima permesa i exposa que per aquest motiu "trobem diversos formats i criteris de senyalització que no segueixen un protocol establert". No obstant això, atesa l’obligatorietat de senyalització dels radars fixos, el síndic assenyala que qualsevol radar ha de trobar-se a prou distància del senyal de limitació de velocitat establert perquè el conductor pugui adequar la velocitat abans d’arribar a la zona de detecció del radar, sense necessitat de fer reduccions dràstiques.