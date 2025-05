L’Orquestra de Cambra Terrassa 48 acaba la temporada amb ‘Cartes a Fanny’

L’Auditori Municipal acull aquest diumenge el concert "Cartes a Fanny", del Cicle de Concerts de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48.

El concert comptarà amb la direcció des del violí de Quim Térmens, interpretant obres de Elisabeth Jacquet de la Guerre, Fanny Mendelssohn, Joan Trimble, Florence Price i Grażyna Bacewicz.

L’Orquestra de Cambra Terrassa 48 proposa un programa al voltant d‘una imaginària correspondència entre cinc grans compositores al llarg dels segles.

Des de la gran compositora barroca Elisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729), passant per la magnífica Fanny Mendelssohn (1805-1847) a diverses compositores del segle XX: la primera dona afroamericana a ser reconeguda com a compositora, Florence Price (1887-1953), l’exitosa polonesa Grażyna Bacewicz (1909-1969) i l’irlandesa Joan Trimble (1915-2000).

Un programa no tant per reivindicar la vàlua d’aquestes cinc compositores (que malauradament sí), si no per repensar que la igualtat arribarà quan en els programes de concerts es deixin de programar per noms, sexe o procedència, si no pel fet de ser una música impressionant.