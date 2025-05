La factoria de Mozart

Arriba “Ballant Mozart” a Terrassa, produïda per la Factoria de Dansa i coreografiada per Kevin O’Day. L’obra es podrà veure aquest dissabte, 24 de maig, i consta de dues peces connectades per la música de Mozart.

La primera peça s’inspira en la música del geni de Salzburg, en la qual el coreògraf nord-americà Kevin O’Days proposa una primera part amb la “Sonata per a quatre mans KV 381” convertida en un pas a dos, i ballada per Alba Nadal i Joshua Swain.

La segona part s’enllaça amb el reconegut “Rèquiem” del compositor de Salzburg, que és interpretat per set ballarins acompanyats de piano, cors i solistes en directe.

Cal destacar que “Ballant Mozart” comptarà amb la presència d’alguns ballarins del programa Programa d’Alt Rendiment (PAR) en Dansa per fer brillar l’obra.

Donato Savin

A més, “Ballant Mozart” tindrà amb una posada escènica que situa l’escenari al centre de la platea envoltat per les escultures de pedra de l’artista italià Donato Savin, que la tardor de l’any passat va exposar la seva obra a l’equipament cultural de la rambla d’Ègara.

Donato Savin (Cogne-Vall d’Aosta, 1959) és un observador de la natura i explora el llenguatge de les pedres del seu entorn, el basalt, travertí, ònix, malaquita, quars… Les seves escultures transmeten la vibració de la matèria que explora el pas del temps i l’espai, en la força i l’imperi de les roques.

Teixidors

Per una altra banda, els ballarins lluiran un vestuari dissenyat per Sahra Maira, confeccionat amb teles del projecte social Teixidors de LaFACT. Allà hi treballen experts teixidors amb discapacitat intel·lectual.

Des de l’edifici del Condicionament Terrassenc, la marca Teixidors exporta internacionalment mantes, coixins i bufandes, entre d’altres. Cada peça és una obra feta a mà en els telers manuals, utilitzant fibres naturals i sostenibles. Serà, doncs, tota una unió d’esforços de l’univers que conforma LaFACT, aquesta particular “Factoria de Mozart”.

Kevin O’Day

Del coreògraf nord-americà Kevin O’Day, nascut a Phoenix (Arizona), cal destacar que el 2002 va ser nomenat director artístic del ballet del Nationaltheater Mannheim.

A partir del 2018, va ser artista resident a la companyia de dansa del Mainfranken Theater Würzburg durant tres temporades i va ocupar el mateix càrrec al Badisches Staatsballett Karlsruhe des d’abril del 2022.

Com a coreògraf, O’Day ha creat més de vuitanta ballets, incloses obres per encàrrec per a New York City Ballet, Ballet British Columbia, Hubbard Street Dance Chicago, Les Grands Ballet Canadiens, Stuttgarter Ballet, Les Ballets de Monte Carlo, Pittsburgh Ballet, Gran Ballet Argentí, Royal Danish Ballet, Gauthier Dance Stuttgart, Ballett im Revier i Ballett Augsburg, entre altres companyies.

Amb “Ballant Mozart”, crea per primera vegada per a la Factoria de Dansa de LaFACT.

Coral Cantiga

També actuarà la Coral Cantiga, amb un repertori que inclou obres a cappella i moltes de les grans obres simfonicocorals de totes les èpoques i estils, que ha interpretat en col·laboració amb acreditades orquestres catalanes i estrangeres, com l’Orquestra Ciutat de Barcelona.