Gairebé un milió d'euros per transformar el carrer d'Arquimedes

De l'urbanisme tàctic a l'obra concreta. L'Ajuntament transformarà en el 2026 un tram del carrer d'Arquimedes per reduir el trànsit de pas en aquesta via, objecte de múltiples reclamacions veïnals; perquè Arquimedes, entre la plaça del Progrés i el carrer de Grànius, es converteixi "en carrer d'estada en contraposició a carrer de pas", en paraules de Xavier Cardona, tinent d'alcalde de Territori. En realitat, la transformació començarà l'any que ve, perquè l'inici de les obres està previst per a maig del 2026 i la seva durada serà de deu mesos. El pressupost aproximat: 925.000 euros.

Aquesta és una de les mesures "estrella" de la proposta dels dos partits de govern municipal, Tot per Terrassa (Txt) i Junts per Terrassa, de cara al ple extraordinari de mobilitat que se celebrarà aquest divendres. Cardona i la tinent d'alcalde per Junts, Meritxell Lluís, han presentat la proposició de l'executiu aquest dimecres. En els últims dies, totes dues formacions mantenen negociacions amb PSC i ERC per transaccionar alguns dels punts presentats per aquests partits de l'oposició. El grau de consens arriba ara mateix al 80%, segons Cardona.

El projecte al carrer d'Arquimedes esdevé "una inversió estratègica d'aquest mandat", ha afirmat Cardona. Al tram entre la plaça del Progrés i el carrer de Grànius es plantaran arbres i altra vegetació i s'eixamplaran les voreres. A les interseccions amb el carrer d'Antoni Torrella i el d'Ireneu s'instal·laran elements reductors de la velocitat.

Escolta activa

Amb aquesta i altres mesures, l'executiu proposa arribar a un Pacte per a la Mobilitat Sostenible i Equitativa que serveixi de marc per al nou Pla de Mobilitat que tingui vigència, des del 2026, fins l'any 2031, "amb totes les mirades i amb escolta activa", tenint en compte que "la mobilitat també significa garantir igualtat d'oportunitats".

Meritxell Lluís ha destacat que la mobilitat a Terrassa ve condicionada en molts aspectes per infraestructures supramunicipals, per la qual cosa cal continuar reclamant el canvi de zona tarifària, la prolongació de la ronda Nord, l'obertura d'un nou enllaç de la B-40 amb el sector oest de Terrassa i la construcció de dues noves estacions ferroviàries, la de Terrassa Oest i una altra al final de la rambleta del Pare Alegre. L'Ajuntament també continua treballant en un nou mapa de recorreguts de l'autobús urbà mentre es duen a terme els lents tràmits de canvi de model de gestió d'aquest servei.