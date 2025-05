Una nit punk de Família fracàs en el Sant Pere Sona!

L’emblemàtica façana del Mercat del Triomf serà, novament, l’escenari del Sant Pere Sona!, que arriba a la seva 20a edició. Els egarencs Família Fracàs i Joder Ke Bien mostraran els seus directes a partir de les 22.30 hores, en un concert gratuït.

El grup de Cultura Popular La Papallona de Sant Pere organitza des de l’any 2002 el Sant Pere Sona!, un esdeveniment que va néixer amb la intenció d’oferir als joves del barri una oferta fins aleshores nul·la dins de la Festa Major. El Festival s’ha caracteritzat sempre per oferir concerts de grups i músics terrassencs -i també amb convidats forans-, amb unes condicions tècniques professionals.

El doble concert de divendres 23 de maig (22.30 hores) s’emmarca dins de la 46a. Festa Major de Sant Pere, coorganitzada per La Papallona de Sant Pere, l’Associació de Comerciants de Sant Pere i l’Associació Veïnal de Sant Pere. Se celebrarà del 23 al 25 de maig.

Previ al concert, es llegirà el pregó de Festa Major (21 hores) de la mà d’una persona vinculada al barri de Sant Pere i de la qual se’n desvetllarà la identitat a darrera hora.

Família Fracàs

Fent honor al seu nom, el power trio de Terrassa Família Fracàs va tenir la mala sort de posar-se en acció just quan va esclatar la maleïda pandèmia. Des que va publicar Problemes Del Primer Món (Tropical Riot Records, 2020), han continuat amb la seva trajectòria creixent, arribant a convertir-se en una de les propostes més interessants del moment dins l’escena “canyera” catalana, presentant-se amb gran èxit de públic a festivals com Punk Against Cancer Fest, la Sorollada de Gràcia i el Desescalada Riot.

“Vols vida a part de treballar?” ens interpel·la Família Fracàs a un dels temes del seu nou treball titulat Passaport Enlloc (autoeditat, 2023). L’obsessió pels diners, o les relacions tòxiques o l’estiu etern que ens espera són alguns dels temes que ens proposa el grup en el seu nou treball.

Joder Ke Bien

Pel que fa a Joder Ke Bien és un grup format a Terrassa el 2008. Van néixer com a trio i en l’actualitat la banda la formen el Manel, el Jona, la Susana i el Marc.

Musicalment, practiquen entre el punk i el hardcore de la vella escola, com diuen ells, amb influències d’altres estils. Vam començar només amb versions, per anar incorporant temes propis.