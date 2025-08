Aquest és el jazz que vindrà a Terrassa a l'octubre

Encara no s’han apagat les ressonàncies de les aquarel·les jazzístiques diverses, blues i dixie que han omplert el pati de la Nova Jazz Cava de Terrassa en el cicle Jazz a la Fresca quan ja s’anuncien les propostes que vindran a la tardor a la casa del jazz situada al passatge de Tete Montoliu. I són propostes d’envergadura, com correspon. La temporada estable 2025-2026 començarà amb el concert de Jakob Dinesen i Morten Haesun el 4 d’octubre. Aquests són els concerts programats per a l'octubre a la Nova Jazz Cava:

Jakob Dinesen Trio

Dissabte 4 d'octubre. L’inici de la temporada estable 2025-2026 proposa un trio transnacional amb el terrassenc Xavi Castillo al contrabaix i el debut a la Nova Jazz Cava dels danesos Jakob Dinesen (saxo tenor) i Morten Hæsum (bateria). A finals dels anys noranta, una generació de músics va transformar el jazz danès. En el seu nucli hi havia els col·lectius Once Around The Park i Beautiful Day, de Jakob Bro, inspirats en la composició “Once Around The Park” de Paul Motian. Jakob Dinesen va ser membre clau d’ambdós. Des de llavors, ha col·laborat amb figures notables de la música danesa i amb grans com Paul Motian, Jeff “Tain” Watts i Kurt Rosenwinkel. 21.30 hores, 15 euros.

Isabel Floristan Quintet

Dijous 9 d'octubre. El grup liderat per la pianista i cantant Isabel Floristan Quintet obrirà la jam session del 9 d’octubre. L’acompanyen Bruno Tejedo (saxo tenor), Dani Palací (piano), Manuel Luque (contrabaix) i Sergio Blanco (bateria). 21.30 hores, 4 euros.

Elsa Armengou Quintet

Divendres 10 d'octubre. L’aposta continuada pel talent emergent continuarà el 10 d’octubre amb Elsa Armengou Quintet, formació liderada per una trompetista (Armengou) que és una nova perla sorgida de la factoria de la Sant Andreu Jazz Band. El quintet el completen Lola Peñaranda (saxo tenor), Pau Garcia (piano), Joan Chamorro (contrabaix) i Arnau Julià (bateria). Elsa Armengou forma part de la Sant Andreu Jazz Band des dels 6 anys. Actualment en té 20. A la Cava exposarà alguns temes del seu disc de presentació. El 25 d’octubre actuarà al mateix escenari Kompass, formada per joves músics procedents de diferents racons del món. 21.30 hores, 15 hores.

Jakob Dinesen actuarà a Terrassa en format de trio

Francesc Capella Trio

Dissabte 11 d'octubre. Pianista, compositor, arranjador, Francesc Capella és un veterà de l’escena jazzística catalana que ha col·laborat amb nombrosos artistes nacionals i internacionals. L’11 d’octubre, dissabte, tornarà a Terrassa en format de piano trio, alternant estàndards amb composicions originals, tot amalgamat amb el segell personal propi però arrelat en la tradició. El seu concert serà a vegades potent, a vegades líric i introspectiu. L’acompanyaran a l’escenari el terrassenc Xavi Hinojosa a la bateria i Joan Motera al contrabaix. 21.30 hores, 15 euros.

Professor Cunningham And His Old School

Divendres 17 d'octubre. El quintet de Professor Cunningham And His Old School l’integren Adrian Cunningham (veu, flauta, clarinet i saxo tenor), Dani Alonso (trombó), Federico Mazzanti (piano), Queralt Camps (contrabaix) i Martí Elias (bateria). 21.30 hores, 18 euros.

Marc Ayza Quartet

Dissabte 18 d'octubre. És un dels bateries més sol·licitats de l’escena nacional. Marc Ayza ha format part de gran quantitat de grups, però torna a la Nova Jazz Cava amb dos dels seus companys recurrents: Roger Mas al piano i Tom Warburton al baix, liderant un quartet que inclou la veu i la flauta travessera d’Erin Corine. Emblema de la innovació, Marc Ayza ha conreat un “groove” poderós, però sempre roman pendent de les finestres obertes del jazz amb altres influències. El concert se celebrarà el 18 d’octubre, a les 21.30 hores. El preu, 15 euros.

Francesc Capella



Jordi Gaspar Trio

Divendres 24 d'octubre. El mestre baixista Jordi Gaspar, amb Santi de la Rubia al saxo tenor i Oriol Roca a la bateria, actuarà en formulació de trio el 24 d’octubra amb l'espectacle "Reinici". 21.30 hores, 15 euros.

Kompass

Dissabte 25 d’octubre. Kompass, banda formada per joves músics procedents de diferents racons del món. El grup explora un llenguatge propi "que fusiona el jazz modern amb grooves contagiosos i textures rítmiques variades", diuen els organitzadors. El quintet el formen Sebastian Noren i David Padilla al capdavant de la melodia, i a la secció rítmica, Guillaume Coulbois als teclats, Ursula Wienken al baix elèctric i contrabaix i Estefanía Chamorro a la bateria. 21.30 hores, 15 euros.