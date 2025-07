Rap i rimes a casals d'estiu de Terrassa

Cada participant aporta rimes per a una cancó col·lectiva sota la supervisió de la rapera Elane. Visitem el taller de rap impulsat per l’Escola de Literatura de Terrassa, que forma part d’Amics de les Arts. La iniciativa estival, que ha arribat enguany a la quarta edició, s’ha dut a terme aquest mes de juliol a Can Tusell i les Arenes.

Han de projectar la veu. “Esteu llegint i heu de rapejar”, adverteix la rapera Elane a tres de les seves pupil·les temporals. Ho fa amb determinació, però alhora amb la dosi suficient de comprensió cap a les tres adolescents que segurament es col·loquen per primera vegada davant d’un grup de persones, companys de casal d’estiu, per rapejar les cançons que elles mateixes han escrit. Surten de l’“escenari”, que no és sinó una de les aules de l’escola Joan XXIII, per assajar una vegada més.

Rap i rima als esplais

Carlota, Laura i Sahory participen en el projecte “Rap i rima als esplais”, una iniciativa impulsada per l’Escola de Literatura de Terrassa (ELT), entitat que forma part d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals. El projecte s’ha desenvolupat enguany a dos casals d’estiu, el de Can Tusell i el de les Arenes, amb quatre sessions en cadascun d’ells. Han estat quatre sessions per casal, una cada setmana, en un procés que ha culminat amb l’enregistrament dels temes en l’última jornada.

Amics de les Arts subvenciona aquesta iniciativa, que busca enfortir l'expressió artística del jovent

No és “Operación Triunfo”, però la pretensió està ben lluny d’aquest horitzó. Es tracta que els participants gaudeixin “d’un taller de rima i improvisació de rap”, segons destaca Amics dels Arts per explicar un projecte que aquest estiu ha arribat a la seva quarta edició i ha estat impartit per Versembrant, una cooperativa dedicada a la potenciació de la utilització del rap com a forma d’expressió en joves i adolescents. Els objectius de la iniciativa són “formar una consciència crítica del jovent, arrelar els valors d’igualtat i solidaritat, millorar les competències de l’àmbit lingüístic i artístic i fomentar el seu desenvolupament personal i social”.

La formadora, repassant alguns dels treballs

Nebridi Aróztegui

Els tallers són gratuïts per als participants, perquè l’ELT n’assumeix el mecenatge. Quan es va gestar la iniciativa, Amics de les Arts pensava dur-la a terme als seus locals. “De seguida, però, vam advertir que era més convenient fer-la directament als barris, tot col·laborant amb les estructures socialitzadores existents”, subratlla Carol Priego, coordinadora del programa.

Introducció

Les primeres tres sessions consisteixen a introduir la canalla en el món del vers i la rima “com a base per assolir recursos i destresa tant des del punt de vista musicat com del lingüístic: ritme, melodia, estructura del discurs, persona i temps verbal, recursos literaris...”, especifica l’Escola de Literatura de Terrassa. El propòsit tècnic és “arribar a la concepció col·lectiva d’una cançó sobre una base instrumental aplicant alguns dels recursos estudiats”. La quarta sessió es dedica a l’assaig final i a l’enregistrament del tema creat entre tots, A més de la gravació, realitzada per un tècnic de so professional, “es fa i s’edita un vídeo per compartir-lo a les xarxes socials”, assenyala Jordi F. Fernández, coordinador de l’ELT. “Cal facilitar al jovent més oportunitats d’accés a la cultura activa i creativa”, afegeix.

Sessió del taller a l`escola Joan XXIII de Terrassa

Nebridi Aróztegui

Carlota, Laura i Sahory avancen amb les seves aportacions al tema col·lectiu. L’amistat és com la llum, mai s’apaga”, diu un vers: “Camins diferents, però el cor enganxat”. Hi ha 18 nois i noies a l’aula mentre l’Elane manipula un ordinador portàtil a la recerca de les bases rítmiques apropiades. Una jove recita la seva part i la sotmet a una aprovació espontània de la resta del grup amb un “a què mola?” respost amb aplaudiments. “Heu aplaudit més que en un concert de Quevedo”, diu un noi entre la rialla general. Cadascú porta els seus versos escrits en un paper. “Farem una pausa, que ja tinc totes les lletres passades”, proposa la monitora.

Participants al "Rap i rima als esplais"

Nebridi Aróztegui

“Gairebé tots comencen de zero, amb un nivell general. L’objectiu és fomentar la paraula en llengua catalana i l’expressió artística. Intentem que les estrofes es facin en català, però ningú se’n queda fora”, apunta l’Elane. “Primer s’ha de connectar amb ells i amb el seu context, aconseguint que s’ho passin bé. Després, la feina consisteix a potenciar l’escriptura, a ensenyar què és una estrofa, com hi han d’entrar, què és una metàfora, què és una rima consonant o assonant, amb la idea de fer una cançó en comú”. El fil conductor és el casal, l’amistat, la cooperació, el respecte. “Com ells construeixen els versos, se’ls aprenen al moment”, conclou.

Rap a l'alegria i a la tristor

La Lucía (12 anys) és un nervi. Rep classes de ball i al juliol ha rapejat al casal d’estiu de l’Esplai Les Arenes en una activitat a la qual s’ha aficionat perquè amb ella “pots compartir els sentiments”. Quan es troba feliç, rapeja. Quan es troba trista, també. L’ Izan (13 anys) i el Víctor (13) somriuen mentre la Lucía recita versos. “Segueixo rapers famosos que em cauen bé”, diu l’Izan. Al Víctor aquest gènere urbà li permet expressar-se “de diverses formes”. Tots tres tornen a l’aula després d’una pausa per participar en la tria de la base rítmica entre quatre opcions. “Tinc un cel de mil colors”, taral·leja la Lucía movent els braços de rapera.