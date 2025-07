Encara esteu a temps de presentar relats al concurs Soler i Palet de Terrassa

El Concurs de Narracions Curtes Josep Soler i Palet arriba enguany a la setzena edició, convocada un cop més per l’Ateneu Terrassenc amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa. El termini de lliurament de treballs acabarà el 6 d’octubre. Els premis: lots de llibres per al primer, el segon i el tercer guardonats.

El certamen té com a objectiu “fer visible i donar sortida al potencial literari de totes aquelles persones que s’estan estrenant en el difícil art de l’escriptura”, segons indiquen els organitzadors d’un premi dedicat a Josep Soler i Palet (Terrassa, 31 de juliol de 1859- Barcelona, 22 de novembre de 1921), historiador, advocat, polític i mecenes cultural català que va possibilitat l’existència de la primera biblioteca pública a Terrassa. Com a president de l’Ateneu Terrassenc va impulsar el primer certamen literari celebrar a la ciutat.

Originals i inèdites

Les bases ho deixen clar: “Quedaran automàticament descartats aquells relats que es detecti que estan escrits mitjançant intel·ligència artificial”. Les narracions (només una per aspirant) han de ser originals i inèdites i han de presentar-se per correu electrònic en format Word, amb una extensió no superior als cinc folis o 10.000 caràcters amb espais. Es poden escriure en català o castellà i en la convocatòria hi poden concursar totes les persones majors d’edat que visquin a Terrassa o hi estiguin vinculades per motius laborals o d’estudis.

El jurat distingirà tres obres. El guanyador del primer premi obtindrà un lot de llibres per valor de 120 euros gentilesa de la Casa del Llibre, més 400 euros a càrrec de l’Ateneu Terrassenc. La quantia serà de 300 euros, més un lot de llibres per valor de 80 euros gentilesa de la llibreria Nikochan, per al segon guardó. El tercer premi serà de 200 euros i un lot de llibres valorat en 60 euros, en aquest cas gràcies a la llibreria La Temerària. Els autors dels deu textos seleccionats en primera instància, llista de la qual sortiran els tres primers, rebran dues entrades per a un espectacle de la programació de Terrassa Arts Escèniques. El veredicte es farà públic durant la segona quinzena del mes de novembre en el marc de la Festa de les Lletres.