Bauçà i les seves belles històries a Terrassa

Amb una “Una bella història” (abans titulat “Poemes d’un fugitiu”) es va donar a conèixer Miquel Bauçà, amb només 21 anys d’edat, en guanyar el premi Salvat-Papasseit de poesia. Va ser l’any 1961.

Aquest dimarts, 10 de juny, l’Associació de Poetes de Terrassa recorda la figura d’aquest creador difícilment classificable, amb aura de misteri, nascut a Felanitx (Mallorca) el 7 de febrer de 1940 i mort el 3 de gener del 2005 a Barcelona. L’acte, una conferència de Jaume Aulet, tindrà lloc a l’Ateneu Terrassenc (carrer de Sant Quirze, 2) a partir de les 19 hores. El títol de la ponència, inequívoc: “Les belles històries de Miquel Bauçà”.

L’Ateneu Terrassenc col·labora en l’organització d’un acte que repassarà la trajectòria de l’excèntric autor d’obres com “Nihil obstat” o “El crepuscle encén estels”; del creador de culte, tant radical com allunyat dels focus, que opinava que “un escriptor ‘escriu’ perquè no li queda més remei. No pas per juguera”.