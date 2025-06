Cantaires d'una coral de Terrassa a la Mola

Si s’atreveixen amb Bach, per què no cantar al cim de Sant Llorenç? La coral 4:Veus.Cor, fundada per famílies d’alumnes del Conservatori de Terrassa, celebra 25 anys amb una exposició i recitals, un dels quals a 1.104 metres d'alçada. Això sí que serà barroc.

Va néixer arran de la iniciativa d’un grup de mares d’estudiants de l’Escola Municipal de Música-Conservatori de Terrassa (EMM-CT), sota la promoció de l’associació de mares i pares del centre. Volien donar ales a les seves inquietuds musicals. Deu anys després, la coral Mares i Pares d’Alumnes del Conservatori va adoptar el que acabaria sent el nom actual, 4:Veus.Cor de Cantaires Amics del Conservatori de Terrassa, i el 2016 va constituir-se com associació. I enguany bufa les espelmes del 25è aniversari.

Primer concert de la coral, l`any 2000 a la Masia Freixa

Nebridi Aróztegui

La celebració “marca una fita, i ens anima a continuar amb el mateix rigor i il·lusió que quan vam començar”, declara Jaume Serrà Milà, president de l’entitat, que aquesta setmana passada va obrir una exposició commemorativa al vestíbul del Conservatori, al carrer de Miquel Vives. Aquest va ser el primer acte destacat de la celebració. El segon, un concert que la coral va dur a terme aquest diumenge passat a l’Auditori amb un títol recordatori i alhora irònic en un joc de paraules: “25 anys donant la nota”.

El concert va reviure algunes de les peces que han marcat aquest quart de segle. Va ser “un viatge ple d’emoció i de música”, en paraules de Jaume Serra; un viatge que va tenir com a director convidat Miquel Garcia-Clapé, professor del Conservatori i fundador de la coral, la qual va dirigir durant 16 anys. Garcia-Clapé va estrenar la cançó “Quatre veus, totes alhora”, composta de manera especial per a aquesta efemèride. Per si mancava més emoció, una vintena d’antics cantaires es va sumar a la festa, interpretant dues cançons del repertori.

Hi haurà un segon concert commemoratiu, el proper 8 de novembre, i una proposta que s’allunya dels formats d’actuacions clàssiques. Si el 5 d’octubre d’aquest any algú veu (i escolta) un grup de cantaires a la Mola, no cal que cerqui l’origen de tot plegat: seran membres, actuals i antics, de 4:Veus.Cor, que “donaran la nota” també al cim de la muntanya de Sant Llorenç.

La coral 4:Veus.Cor està formada actualment per 70 cantaires sota la direcció de Mercè Pérez Campaña, sotsdirectora de l’EMM-CT. El cor, que forma part de la federació Terrassa Ciutat Coral, és amateur, per descomptat, però aquest caràcter aficionat no ha suposat un escull per anar incrementant el seu nivell amb dedicació i passió musical. L’augment de qualitat ha permès abordar obres com “La Passió segons Sant Joan”, de Johann Sebastian Bach, en una actuació que es va desenvolupar el març del 2024 amb l’Orfeó de Sabadell i l’Oh!questra. Mesos després, el desembre, 4:Veus.Cor va oferir tres concerts amb fragments del “Messies” de Händel juntament amb l’orquestra simfònica i cors del Conservatori. Un dels recitals es va dedicar a la Marató de 3Cat.

Concert celebrat aquest passat diumenge

Jaume Farrés

El primer concert del grup va ser el desembre del 2000 a la Masia Freixa. Garcia-Clapé ja dirigia el cor. Després van arribar a la direcció Pep Falcó i Pol Pastor, i des del 2019 és la professora Mercè Pérez Campaña l’encarregada d’encapçalar una coral que vol seguir donant la nota 25 anys, o més.