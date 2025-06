El Corralito: deu anys de "resistència cultural" a Terrassa

Fa deu anys, qui ho havia de dir, un grup de joves va muntar un “corral” perquè l’art contemporani tingués casa a Terrassa “per trobar-se, experimentar i posar la cultura i la creació al centre”. Aquest divendres, membres d’aquesta comunitat de creació tallaven verdures per a la paella que celebraran aquest dissabte perquè, com comenta una de les impulsores, Esther Querol, “a l’entorn del menjar tot va millor”. El Corralito CCA bufa les espelmes del desè aniversari.

Acull exposicions, tallers, esdeveniments, artistes i col·lectius d’arts plàstiques, visuals i escèniques. El Corralito, és clar, ve de “corral”, espai per guardar animals i per això el seu logotip és una gallina. La translació primera, quan buscaven nom, anava en aquesta direcció: guardar, però en lloc de gallines, artistes.

Han estat deu anys “de resistència cultural i artística a Terrassa”, apunta l’Esther abans de subratllar el caràcter obert de l’entitat. És llar i altaveu, “un espai cultural per al veïnat”, lloc de trobada “per a artistes joves i emergents, molts dels quals ni tan sols es consideren artistes”. El Corralito ha organitzat més de 30 edicions del cicle La Col·lectiva i ara que s’han posat a recopilar cartells, estan impactats, per moltes raons. Una de les principals: “No és fàcil mantenir un projecte autogestionat i assembleari”, resumeix Esther Querol. No és fàcil aconseguir que El Corralito hagi esdevingut “un espai de referència”, sobretot en art contemporani, “fins i tot fora de Terrassa, a la regió metropolitana de Barcelona”. El recorregut amb el festival Terrassa Noves Tendències (TNT) ha donat veu a aquest corral d’ebullició d’idees, refugi d’artistes que potser en un altre lloc haurien tremolat de fred.

Un laboratori

“Es pot fer art de moltes maneres, però crec que hem funcionat molt bé com a laboratori”, sosté Querol. Moltes d’aquelles persones que van promoure el projecte eren consumidores del tipus d’art al qual donen aixopluc, però no s’imaginaven arribar fins aquí, tenint en compte el gens menyspreable factor de la fragilitat econòmica d’aquestes iniciatives. “Darrere hi ha gent voluntària”, indica aquesta integrant d’una associació estructurada en una assemblea de set persones. “Som les que tirem del carro i fem que això funcioni”. I pensen seguir endavant amb els seus objectius: “Col·lectivitzar i acostar la cultura a la ciutat des d’una mirada alternativa, donant veu a artistes emergents”. Darrere hi ha una aposta “per la creació com a eina d’intervenció i transformació social en xarxa amb altres entitats”.

En aquest corral, l’art “no només es produeix, sinó que es pensa, es comparteix i es viu”.

El programa

El Corralito CCA ha organitzat per a aquest dissabte una festa pel seu desè aniversari. Serà a partir de les 11.30 hores en els locals de l’associació, al número 63 del carrer de Sant Leopold. La celebració començarà a les 11.30, precisament amb l’obertura de l’exposició “Corral (m): lloc tancat i descobert a les cases i al camp, que serveix habitualment per guardar artistes”. A les 12.30 hores, vermut amb l’actuació de Dj Karol. A les 14.30, dinar popular vegà (amb reserva prèvia). A les 17 hores, performance “10”, d’Anna de la Nit. I de 18 a 20 hores, música amb DJ Tofu.