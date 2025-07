Deu mesos de jazz a Terrassa, més de 8.700 espectadors

El cicle estival, amb sis concerts de l’11 al 26 de juliol, ha registrat un increment d’espectadors del 26%, i ha segellat una temporada estable de la Nova Jazz Cava de Terrassa que ha inclòs 144 activitats pròpies. En total, més de 8.700 espectadors de l'octubre al juliol.

Al pati i a l'interior

És un dels avantatges de tenir casa amb pati opcional. Si plou, cap a dins. Pau Casares i Èlia Bastida i els seus van haver de tocar dins de la Nova Jazz Cava per allò d’aquest juliol banyat en pluges, però igual de fresc s’estava a l’interior que a la terrassa. El cicle d’estiu Jazz a la Fresca ha estat el colofó brillant a una temporada estable, la del Club de Jazz d’Amics dels Arts i Joventuts Musicals, que ha conclòs amb deu mesos de música, 144 activitats pròpies i uns 8.700 espectadors. En concret, el Jazz a la Fresca, amb sis concerts, ha registrat un increment del 26% d’afluència en comparació amb el 2024.

La temporada regular, iniciada a l’octubre, ha inclòs 110 concerts de dijous a dissabte en un programa que, segons destaca el club, ha mostrat “la realitat de l’escena local, catalana i algunes propostes internacionals amb la presentació de fins a 13 nous àlbums i una participació de 7.130 espectadors, 2.300 dels quals en les 34 jam sessions realitzades els dijous”. L’ocupació de la sala ha estat d’unes 65 persones de mitjana per concert. L’entitat subratlla l’assistència de 1.587 balladors (en 34 cites) en les activitats de divulgació del swing ballable i el lindy hop amb cursos i sessions de ball social setmanals en col·laboració amb Terrassashoppers.

Jazz a la Fresca amb Stand`eswing

Lluís Clotet

El centenar de recitals ha mostrat propostes internacionals com els debuts a Terrassa dels guitarristes Cainá Cavalcante i Eliott Knuets, la flautista i compositora Anggie Obin, l’harmonicista Gabriel Grossi, les vocalistes Manel Cheniti i Claire Martin i els pianistes Jorge Vera, Dayramir González, Alec Orea, Dave Keyes i Cristoph Steinbach. La Cava ha servit d’escenari de presentacions de nous projectes, com ara “Lamentos mestizos” de Gonzalo del Val, “Folklore” de Lucia Fumero o Carme Canela & Miguel “Pintxo” Villar Quintet, Miranda Fernández “88-M”, Jualian Vaughn 4 Peace Quartet, Júlia Plans Quintet, Luis Pardellans Trio (“Back again”) o Anna Luna Septet (“Argentina besa el Mediterráneo”). En el balanç, l’entitat recorda les produccions especials, com la doble sessió del Blues Weekend, B de Banco x Nec Lud o Memento Mori. I el difícilment oblidable concert d’homenatge al guitarrista Jordi Bonell, que va reunir a la Nova Jazz Cava artistes com Chano Domínguez, Carles Benavent o Santiago Auserón. La Nova Jazz Cava, a més, va ser escollida per a l'estrena en exclusiva de la Lluc Casares Big Band, el passat mes d'abril.

Plataforma

De Terrassa als Estats Units, i viceversa, passant per l’escena brasilera, cubana, panamenya o xilena, també italiana, anglesa, austríaca, francesa o neerlandesa, la Nova Jazz Cava ha esdevingut destinació i plataforma del talent local i internacional, tot combinat amb esdeveniments d’entitat pròpia com el Blues & Boogie Reunion i el Formatjazz, així com la relació amb el Rhythm & Blues Sax Meeting “Sax-o-Rama”, el Festival Ritme & Soul, el Ciutat Flamenco en Gira, el Festival Talent o el Festival de Jazz de Matadepera. El club posa èmfasi en el vincle establert amb centres educatius de grau superior, que ha quedat representat mensualment a la programació pel Taller de Músics-ESEM: “La col·laboració permet als alumnes desenvolupar les seves capacitats i prendre part en la programació”.

L’Èlia Bastida Quartet, amb el seu espectacle “Aquarel·la”, aquest divendres passat, i la formació Stand’eswing, dissabte, van tancar el Jazz a la Fresca que havia inaugurat l’11 de juliol l’energia de la Marian Barahona Blues Reunion. Entre aquell divendres i dissabte passat, el cicle estival al pati de la Cava esdevingué segell de perfil divers per una temporada de deu mesos “de jazz polièdric”, conclou el mateix club.

Després del grup de la vocalista Marian Barahona van desfilar per l’escenari el saxofonista Pau Casares, amb la seva banda familiar; la cantant anglesa Claire Martin, que actuava per primer cop a Terrassa i ho feia en format de quartet i l’esperançadora proposta de la Sant Andreu Dixie Band, representació de la pedrera de Joan Chamorro.

L`assistència al Jazz a la Fresca ha augmentat un 26%

Lluís Clotet

Per a la propera temporada estable de la Nova Jazz Cava, la 2025-2026, falta menys del que sembla. Començarà el dissabte 4 d’octubre amb els escandinaus Jakob Dineses i Mortem Haesun, acompanyats, en format de trio, pel contrabaixita terrassenc Xavi Castillo.

Recinte per a actes de ciutat

El recinte del passatge de Tete Montoliu és més que un temple jazzístic. Fa anys que esdevé un espai de ciutat. En paral·lel a la programació pròpia, ha acollit 50 activitats (amb un total de 3.176 participants), entre les quals el Ritme & Soul, el Festival Talent del Taller de Músics, el Mutacions, el Vegan Fest o el Perkalteck, a més de concerts organitzats per l’Ajuntament. A la Nova Jazz Cava s’han celebrat actes institucionals i empresarials, sessions formatives i assajos i actes solidaris. Per primera vegada, Jazz Terrassa ha col·laborat amb Òpera Terrassa amb un concert de swing ballable a càrrec de Triple Step.